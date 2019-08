La acaudalada familia Sackler cederá el control de Purdue Pharma como parte de un acuerdo judicial que se negocia con la compañía farmacéutica, acusada de alimentar la crisis de los opioides, informaron varios medios.

Los Sackler aportarán de su fortuna US$ 3,000 millones de los entre US$ 10,000 millones y US$ 12,000 millones que el grupo desembolsará para poner fin a más de 2,000 demandas estatales y federales, según The New York Times y otros periódicos.

Los primeros detalles de las negociaciones del acuerdo con los Sackler, que han sido grandes donantes a museos y galerías de arte de todo el mundo, fueron informados por primera vez el martes por NBC News.

Pursue Pharma es el laboratorio que comercializa el analgésico de prescripción OxyContin, al que se responsabiliza de gran parte de la epidemia de adicción a los opiáceos en Estados Unidos y que en el 2017 dejó unos 47,000 muertos por sobredosis.

Las negociaciones, que involucran a un juez federal en Cleveland, Ohio, tienen como objetivo alcanzar un acuerdo global y evitar procedimientos legales extensos y costosos.

Según The New York Times, un acuerdo negociado tentativo exige que Purdue Pharma sea reestructurado bajo las leyes de bancarrota.

Purdue Pharma se convertiría en un “fideicomiso público beneficiario” y la familia Sackler ya no estaría involucrada con la compañía, informó el diario.

Los Sackler contribuirían personalmente con US$ 3,000 millones al acuerdo y con US$ 1,500 millones más procedentes de la venta de otra firma farmacéutica de su propiedad, Mundipharma.

Como parte del pacto, la compañía también proporcionaría al público medicamentos para el tratamiento de adicciones sin costo alguno.

En un comunicado, Purdue Pharma aseguró que aunque está “preparada para defenderse enérgicamente en el litigio de opioides, la compañía ha dejado claro que ve poco beneficio de años de costosos litigios y apelaciones”.

“Las personas y las comunidades afectadas por la crisis de los opioides necesitan ayuda ahora”, dijo la empresa. “Purdue cree que una resolución global constructiva es el mejor camino a seguir, y la compañía está trabajando activamente con los fiscales generales estatales y otros demandantes para lograr este resultado”.