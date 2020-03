Coronavirus en Venezuela es un gran peligro para toda la región, alerta EE.UU.

La pandemia del coronavirus en Venezuela, con un sistema de salud colapsado y la mayoría de la población sin acceso continuo a agua y jabón, es un peligro para toda la región si no es controlada, alertó el jueves una alta funcionaria del departamento de Estado estadounidense.

“La situación en Venezuela es extremadamente nefasta. Si Venezuela no puede hacer frente al Covid-19, en el futuro éste irá a Brasil, Colombia y la región circundante como estamos viendo con la crisis de refugiados”, aseguró Carrie Filipetti , subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela.

“Veremos una expansión de la pandemia del Covid-19 en la región, si no a nivel global, si Venezuela como país no puede enfrentar la crisis”, anticipó la diplomática en una conferencia virtual organizada por el Consejo de las Américas.

La pandemia encuentra a Venezuela con una aguda crisis política y la economía devastada por seis años consecutivos de recesión, una galopante inflación y una violenta depreciación de la moneda local.

A esto se suma el colapso en los servicios públicos y la escasez de alimentos y medicamentos en la expotencia petrolera.

Según Filipetti , el país cuenta apenas con 84 camas en unidades de terapia intensiva para una población de unos 30 millones de personas.

“Esto significa que en el minuto en que Venezuela llegue a más de 1,500 casos, no tendrá la capacidad para manejar esta crisis”, sostuvo la funcionaria.

Además, el 44% de los hospitales no tiene electricidad de manera continua y el 66% no tienen agua corriente las 24 horas, indicó. El 64% carecen de equipamientos de rayos X, y el 90% no tiene protocolos para cuidados respiratorios frente a virus.

El gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de 106 casos de coronavirus en todo el país, pero el líder opositor Juan Guaidó señala que la cifra es mayor, según Filipetti.

“No hay información real de cuán serio es esto para Venezuela”, indicó la diplomática en referencia al contagioso coronavirus que ya ha matado a más de 22,000 personas en el mundo.

Venezuela ha decretado la suspensión de las actividades laborales y escolares, y declaró cuarentena nacional, exceptuando la distribución de alimentos, salud, servicios básicos, comunicaciones y seguridad.

El gobierno ordenó asimismo el uso obligatorio de tapabocas en mercados, farmacias y hospitales, y suspendió todos los vuelos, excepto los de carga.

En medio de la crisis, Maduro recetó también un supuesto antídoto para el virus que se fabrica con miel, malhojillo, jengibre y limón, entre otros ingredientes herbales.

Varios científicos aseguraron que este medicamento casero no cura el coronavirus, aunque el mandatario insiste en que sí.

La justicia estadounidense inculpó este jueves a Maduro de “narcoterrorismo” ante una corte de Nueva York, y ofreció US$ 15 millones por información que conduzca a su arresto.

VIDEO DESTACADO

Coronavirus hace temer un desastre sanitario en Venezuela.

Coronavirus hace temer un desastre sanitario en Venezuela. (AFP).