En una carta fechada el jueves, 46 congresistas demócratas instaron a Biden a expulsar a Bolsonaro a la luz de los ataques del 8 de enero perpetrados por sus partidarios contra edificios gubernamentales en Brasilia. Dijeron que la violencia fue “construida sobre meses de fabricaciones pre y postelectorales por parte del señor Bolsonaro y sus aliados” sobre las elecciones de octubre que Luiz Inácio Lula da Silva ganó por un estrecho margen.

“Estados Unidos no debe dar refugio a él, ni a ningún autoritario que haya inspirado tal violencia contra las instituciones democráticas”, escribieron los legisladores, pidiendo a EE.UU. que “coopere plenamente con cualquier investigación del Gobierno brasileño sobre sus acciones, si así se le solicita.”

La carta aumentó la presión sobre Biden para que haga algo con respecto a Bolsonaro, que viajó a Florida días antes de la toma de posesión de Lula en lo que dijo que eran unas vacaciones. Bolsonaro fue visto comiendo en un KFC y paseando por un supermercado Publix en Florida después de su llegada a EE.UU. el 30 de diciembre.

Un exportavoz de Bolsonaro, que sigue siendo amigo de su familia, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de más información sobre las intenciones del expresidente.

Lo que en un principio se vio como una extraña peculiaridad de la política brasileña postelectoral se volvió mucho más grave tras los disturbios protagonizados por los partidarios de Bolsonaro, y el Gobierno de Biden comenzó a evaluar si debía intervenir de alguna manera. Ese dilema pareció resolverse por sí solo cuando Bolsonaro, que fue hospitalizado brevemente cerca de Orlando por dolores abdominales, dijo a CNN Brasil que interrumpiría su viaje y regresaría a casa.

Pero Bolsonaro aún no ha regresado a su país, y el Gobierno de Biden se enfrenta de nuevo a la cuestión de qué hacer con su presencia en EE.UU., y si tratar de echarlo abriría una complicada batalla legal. Se cree que Bolsonaro llegó a EE.UU. con una visa diplomática, dado que aún era presidente en el momento de su llegada. El Departamento de Estado, que no quiso hacer comentarios sobre el caso específico de Bolsonaro, dice que una persona tiene 30 días para salir de EE.UU. o cambiar el estatus de visado después de dejar el servicio gubernamental.

Biden podría tener autoridad para declarar a Bolsonaro persona non grata y ordenarle que abandone el país. Pero esa medida se utiliza generalmente para un diplomático extranjero, no para un jefe de Estado, y no está claro si se aplica en el caso de Bolsonaro. Si Bolsonaro cree que corre el riesgo de ir a la cárcel si regresa a su país, podría pedir asilo o impugnar la extradición ante los tribunales estadounidenses.

“Esto es muy complicado y tiene que ver con el derecho internacional, la legislación estadounidense, las Convenciones de Viena, el derecho consuetudinario internacional y la Constitución”, dijo Denyse Sabagh, socia de Duane Morris LLP que se especializa en leyes de inmigración y nacionalidad.

“Se pueden ver muchas vías diferentes en las que, dependiendo de lo que haga EE.UU., sus abogados podrían argumentar que tiene derecho a algún tipo de reparación aquí en EE.UU.”, añadió.

El secretario de Estado, Antony Blinken, se negó incluso a decir el nombre de Bolsonaro cuando se le preguntó sobre su caso en una sesión informativa el miércoles.

“Estamos hablando ahora de personas que son ciudadanos privados”, dijo Blinken. “Hemos escuchado varias declaraciones públicas que han hecho esas personas sobre sus planes, pero realmente no tenemos nada que agregar”.

Blinken señaló que Lula ha pedido una investigación sobre los disturbios, pero que EE.UU. no ha recibido “ninguna solicitud específica de las autoridades brasileñas”, lo que indica que hasta ahora las autoridades brasileñas no han solicitado extraditar a Bolsonaro.

“Por supuesto, si lo hacemos y cuando lo hagamos, trabajaremos con rapidez para responder, como siempre lo hacemos”, dijo Blinken.

Otra cuestión es si Lula quiere que Bolsonaro regrese a Brasil.

La presencia de Bolsonaro en Brasil “tendría un impacto desestabilizador no solo en el país, sino también en la capacidad de Lula para gobernar”, dijo en una entrevista Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

Bolsonaro podría usar la ira de sus seguidores “para tratar de continuar con su relevancia y su poder en Brasil”, señaló Marczak. “Creo que intentará que sea cada vez más problemático políticamente presentar cargos en su contra”.

Aunque Bolsonaro criticó los disturbios, también ha seguido alimentando la desinformación que han abrazado los partidarios que participaron, compartiendo vídeo de conspiraciones de fraude electoral en Facebook que fue eliminado horas después.