Más de 4,200 kilos (9,300 libras) de palta peruana fueron utilizados este último fin de semana en Estados Unidos para preparar el bol de guacamole más grande del mundo durante el primer partido de temporada de los New York Jets en la National Football League (NFL).

Con el eslogan “ El súperalimento favorito de los Jets ”, la marca Avocados from Peru se hizo presente el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para deleitar el paladar de los asistentes al encuentro de la NFL.

Además de la palta (aguacate) peruana, la preparación del “ Largest bowl of guacamole ” incluyó 317 kilos de tomate, 54.4 kilos de cebolla, 36 kg de jalapeños, 11 kg de ajo, 14.5 kg de culantro, 56 kg de sal y 11 kg de pimienta.

Gran parte del guacamole preparado para esta ocasión fue donado a la ONG Rock and Wrap it Up, que desarrolla soluciones ecológicas que aborden los problemas de hambre y pobreza en EE.UU. El evento fue organizado como parte de un convenio entre los Jets y la Peruvian Avocado Commission (PAC). Al encuentro de los Jets con los Buffalo Bills asistieron 78,523 aficionados.

Días antes del encuentro, el presidente y director ejecutivo de PAC dijo: “Es un honor ser el superalimento favorito de los Jets de Nueva York. Nuestras bases de seguidores se complementan bastante bien, es por eso que nuestra asociación es beneficiosa para todos”.