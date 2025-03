El dólar, que por mucho tiempo fungió como el refugio predilecto durante las liquidaciones del mercado, no repuntaba esta vez. También caía, y rápidamente, a medida que el capital especulativo se volcaba hacia el oro, el yen y acciones europeas, casi en cualquier lugar excepto Estados Unidos.

“Es inusual y muy revelador”, dijo Sidawi, quien ayuda a supervisar las inversiones en bonos de la firma. “El dólar, en un entorno donde debería actuar como un refugio seguro, no lo está haciendo”.

Esto, como ocurre con gran parte de la volatilidad que ha sacudido los mercados mundiales recientemente, tiene una explicación singular: el presidente Donald Trump.

Apenas dos meses después de que inició su segundo mandato, su creciente andanada de aranceles y su intento de revertir décadas de globalización están quebrantando la confianza en la moneda estadounidense, que durante ocho décadas ha ocupado un lugar privilegiado en el corazón del sistema financiero mundial.

En los últimos tres meses, el dólar ha caído frente a casi todas las 31 principales divisas, salvo unas pocas de las monedas principales, lo que ha hecho que el índice del dólar de Bloomberg retroceda casi un 3%, su peor comienzo de año desde 2017.

El precio del oro, un refugio rival, aumentó a un máximo histórico de más de US$ 3,000 dólares. A mediados de marzo, los operadores especulativos empezaron a apostar en contra del dólar por primera vez desde la elección de Trump en medio del temor de que sus cambios de política podrían llevar a la mayor economía del mundo a una recesión.

“En lugar de ser el bastión habitual de estabilidad y el refugio de primera elección para los operadores del mercado cambiario, el dólar ahora se posiciona como todo lo contrario”, dijo Michael Brown, un estratega de investigación sénior en Londres para Pepperstone Ltd., una de las casas de cambio de divisas más grandes.

Dijo que cada vez más clientes se preguntan: “¿Dónde debería invertir en lugar de simplemente activar el piloto automático y refugiarme en el dólar?”.

La reciente caída no ha erosionado significativamente la fortaleza del dólar, dado lo mucho que había subido anteriormente gracias a la fortaleza de la economía del país y a las elevadas tasas de interés, y podría recuperarse si las preocupaciones sobre una desaceleración global hacen que inversionistas extranjeros acumulen bonos del Tesoro estadounidense.

También sigue firmemente arraigado como la moneda clave del mundo, utilizada para la mayoría de las reservas de los bancos centrales y para la compra de productos básicos como el petróleo, en gran parte porque no ha surgido ninguna alternativa significativa.

“El ascenso y la caída de las monedas no es algo que ocurre porque hay un presidente impredecible que hace todo lo posible por acabar con la globalización”, dijo Carmen Reinhart, profesora de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Banco Mundial. “El dólar no superó a la libra esterlina como moneda de reserva de la noche a la mañana”.

No obstante, las acciones de Trump están reavivando debates latentes sobre si los gobiernos extranjeros acelerarán los esfuerzos para reducir la dependencia del dólar estadounidense.

En Europa, los líderes lo han visto como una oportunidad para fortalecer el papel del euro mediante la creación de mercados más integrados y líquidos que permitan a la moneda común competir mejor con el dólar. En el mundo en desarrollo, un puñado de países también han planteado periódicamente la idea de unirse para desafiar la supremacía del dólar.

Trump ha dicho que quiere mantener el papel central del dólar a nivel mundial, y en una ocasión amenazó con tomar represalias contra cualquier país que intente desvincular su comercio de EE.UU.

Al mismo tiempo, durante su campaña, indicó que acogería con agrado un dólar más débil porque haría que los productos estadounidenses fueran más competitivos. Eso ha generado especulaciones de que podría estar usando su guerra comercial para presionar a los gobiernos a recortar un gran acuerdo que haga precisamente eso, aunque la Casa Blanca no ha hecho público ningún plan de ese tipo.

Sin embargo, esos objetivos —ya sea mantener la posición del dólar o persuadir a otros gobiernos para que actúen en interés de EE.UU.— parecen no estar en sintonía con la agenda aislacionista de Trump y su enfoque, que ha alejado a sus aliados.

En una nota a los clientes el jueves, Jane Foley, estratega en Londres para Rabobank, afirmó que las políticas comerciales de Trump, su retirada de las alianzas militares y las conversaciones informales sobre la toma de control de Canadá o Groenlandia han socavado la confianza en EE.UU. de una manera que “podría acelerar la tendencia a la desdolarización y socavar el valor” de la divisa.

En Deutsche Bank AG, George Saravelos, director global de estrategia cambiaria, advirtió a los clientes este mes, la posibilidad de que el dólar pierda su condición de refugio seguro a medida que los mercados se ajustan a un nuevo orden geopolítico “debe reconocerse como una posibilidad”.

En los mercados, estas consideraciones a largo plazo están quedando relegadas a un segundo plano frente a repercusiones más inmediatas.

Las acciones estadounidenses volvieron a caer esta semana, con el índice S&P 500 retrocediendo otro 2% el viernes, tras imponer aranceles a los fabricantes de automóviles fabricados en el extranjero.

Los operadores esperan ahora sus planes de anunciar lo que podría ser su mayor salva hasta la fecha —una serie de gravámenes generales— el 2 de abril, día que él ha llamado el “Día de la Liberación”, basándose en su convicción de que levantar las barreras a las importaciones creará empleos a medida que las empresas produzcan más a nivel nacional.

En teoría, los aumentos arancelarios deberían fortalecer la moneda al reducir la demanda de importaciones e impulsar la producción manufacturera nacional. Sin embargo, se ha depreciado debido a que la magnitud de los aumentos de Trump corren el riesgo de reavivar la inflación y desacelerar el crecimiento.

Los funcionarios de la administración han minimizado estas preocupaciones, considerándolas un posible efecto secundario de un programa —que incluye recortar las nóminas gubernamentales y recortar el gasto— que eventualmente reavivarán la economía.

Ese sufrimiento a corto plazo es lo que preocupa a Wall Street. Tras registrar uno de los avances más fuertes en dos años desde la burbuja puntocom de la década de 1990, el índice S&P 500 ha caído un 9% desde mediados de febrero, lastrado por las preocupaciones sobre la economía y la vertiginosa valoración de acciones tecnológicas después del auge de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, los enfrentamientos de Trump con sus aliados europeos por el costo de la defensa han desatado un aumento del gasto en Alemania que podría impulsar la economía de la región. Esto ha catalizado un repunte de las acciones europeas este año, que ha generado ganancias de dos dígitos, lo que podría llevar inversionistas a transferir su dinero desde EE.UU.

“Si ese dinero se escapa a medida que la gente comienza a dudar de los fundamentos geopolíticos y económicos de EE.UU., podrían producirse dislocaciones que obligarían a bajar al mercado estadounidense y también al dólar”, dijo Thierry Wizman, un estratega macro en Macquarie Group en Nueva York.

Barry Eichengreen, economista de la Universidad de California, Berkeley, que ha escrito extensamente sobre el dólar, se ha centrado en los riesgos a largo plazo.

El papel central de la moneda estadounidense —que ha permitido al país evitar el tipo de crisis de deuda que se ven en otros lugares al apuntalar la demanda de bonos del Tesoro— no será fácilmente reemplazado porque el tamaño del mercado de deuda de EE.UU. lo convierte en el más líquido del mundo, lo que permite a inversionistas negociar grandes bloques de valores sin afectar el precio.

Y, sin embargo, dijo, no se puede descartar. “El dólar no ha perdido su estatus de refugio seguro”, afirmó. “Pero debemos contemplar seriamente la posibilidad”.