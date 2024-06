Empire Capital Holdings y Namdar Realty Group acordaron comprar la propiedad ubicada en 321 W. 44th St. por menos de US$ 50 millones, según fuentes con conocimiento directo que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. La cifra representaría un descuento de aproximadamente el 67% sobre los casi US$ 153 millones que Related Fund Management pagó en 2018.

El acuerdo fue una venta en descubierto, lo que significa que Related y sus prestamistas acordaron vender la propiedad por menos del monto pendiente de la hipoteca, explicaron las fuentes. El saldo del préstamo para la torre era de más de US$ 100 millones, señaló una de las personas. Las ventas al descubierto se han vuelto más comunes en el sector de oficinas, ya que los valores han caído por debajo de los montos de los préstamos.

El edificio de 10 pisos en el barrio Hell’s Kitchen de Manhattan tiene aproximadamente 20,400 metros cuadrados de espacio. Entre los inquilinos se encuentran Battery Studios y la agencia de publicidad AKA.

CBRE Group Inc. se ha encargado de la venta. Los portavoces de Related, Empire y CBRE declinaron hacer comentarios. Un representante de Namdar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los valores de las propiedades de oficinas en Estados Unidos se han desplomado ante el aumento de los costos de endeudamiento y la caída de la demanda a medida que el trabajo remoto se hacía más popular. Si bien las torres recién construidas o renovadas han podido atraer inquilinos con alquileres elevados, los edificios más antiguos han tenido dificultades para llenar el espacio.

El mercado se congeló en gran medida en los dos últimos años, ya que los prestamistas y los propietarios no lograban ponerse de acuerdo sobre los precios, manteniendo los activos en lugar de verse obligados a venderlos a precios de ganga. Pero los vencimientos inminentes y el aumento de los costos están empezando a empujar a más propietarios a reducir sus pérdidas. Los bancos, que a menudo no quieren hacerse cargo de la gestión de los edificios de oficinas, también se ven incentivados a trabajar con los propietarios en acuerdos para encontrar compradores para los inmuebles, incluidas las ventas al descubierto.

Algunas operaciones, incluida esta, han arrojado luz sobre cómo valoran los inversionistas los edificios. Otros edificios de oficinas que se han vendido recientemente son el 1740 de Broadway, que Blackstone Inc. compró por US$ 605 millones en 2014. La firma de capital privado finalmente canceló su inversión en la torre y acordó con su prestamista vender la propiedad por unos US$ 186 millones este año.

Empire Capital, que invierte en inmuebles comerciales en nombre de familias adineradas, ha estado buscando activamente operaciones en la reciente agitación del mercado inmobiliario. La empresa compró 1200 Sixth Ave. y una participación en Mercedes House. La empresa también se asoció con otros socios para comprar el 1330 de la Sexta Avenida a Blackstone y al promotor RXR en 2022 con un gran descuento.

Empire también se asoció anteriormente con Namdar para adquirir otras torres de oficinas. Las dos empresas compraron 830 Third Ave. en 2022.

Related Cos. sigue siendo uno de los principales propietarios de oficinas. La firma fue un promotor clave detrás de Hudson Yards, que ha atraído a inquilinos como Point72 de Steve Cohen y Meta Platforms Inc., la matriz de Facebook. El fundador de Related, Steve Ross, también ha realizado grandes apuestas en oficinas en West Palm Beach, consiguiendo inquilinos como Goldman Sachs Group Inc. desde el inicio de la pandemia.

