Cadenas farmacéuticas se enfrentan a primer juicio por epidemia de opioides en EE.UU. Los condados de Lake y Trumbull alegan que las fallas en la supervisión en farmacias administradas por Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp, Walmart Inc y Giant Eagle Inc hicieron que cantidades excesivas de píldoras de opioides inundaran sus comunidades.