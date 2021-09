Walmart Inc. vendió sus primeros bonos verdes como parte de sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, impulsar el reciclaje y limpiar su cadena de suministro.

El minorista más grande del mundo anunció la operación el miércoles como parte de una venta de bonos en cinco partes que puede ayudar a financiar una serie de proyectos ecológicos que incluyen energía solar y eólica, refrigeración energéticamente eficiente, vehículos eléctricos y reducción de residuos, según su marco de financiación ecológica.

Walmart tiene el objetivo de lograr cero emisiones para el 2040 y también pretende reducir en 1,000 millones de toneladas métricas las emisiones de su cadena de suministro para el 2030.

“Ciertamente parece que se toman en serio la posibilidad de asumir un papel de liderazgo en sostenibilidad dentro del espacio minorista”, dijo James Rich , administrador de cartera sénior de Aegon Asset Management, en una respuesta enviada por correo electrónico. “No sé cómo otros minoristas podrán evitar hacer compromisos y cambios similares”.

Amazon.com Inc. vendió en mayo sus primeros bonos para proyectos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG). Alibaba Group Holding Ltd. levantó su primera deuda sostenible en febrero.

Las nuevas emisiones de bonos verdes, sociales, sustentables y vinculados a la sustentabilidad por parte de empresas y Gobiernos de todo el mundo alcanzan la cifra récord de US$ 691,000 millones en lo que va del año, según datos recopilados por Bloomberg. Banqueros esperan que las ventas alcancen el US$ 1 billón por primera vez este año.

Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc. y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los bancos que administran la venta, que también financiará una oferta pública por hasta US$ 8,000 millones en bonos. Bank of America Corp. es el agente estructurador de la parte sostenible de la venta.