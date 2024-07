Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc., Foto: Bloomberg

Un año después de que Warren Buffett dijera que su multimillonaria apuesta por Bank of America Corp. era una inversión que merecía la pena mantener, ahora la está vendiendo. Berkshire Hathaway Inc., propiedad de Buffett, reveló este mes su tercera venta de acciones, reduciendo su enorme y rentable participación en el banco en más de US$ 3,000 millones en total.

El conglomerado, que comenzó a acumular una inversión en el banco en 2011 y ha reinado durante mucho tiempo como el principal accionista, vendió US$767 millones de las acciones del 25 de julio al 29 de julio, según un documento regulatorio presentado el lunes. Esa venta y otras anteriores realizadas este mes redujeron la participación de Berkshire en un 6.9%. Aun así, Berkshire posee casi 962 millones de acciones, según la documentación, por un valor de US$39.500 millones al precio de cierre del lunes. LEA TAMBIÉN: BofA ve mayor interés por acciones de riesgo ante apuestas a recortes LEA TAMBIÉN: Bank of America: lista de sucursales que cerrarán en Florida Las ventas suponen la mayor reducción de una apuesta de Buffett, que ha servido durante mucho tiempo como un destacado voto de confianza en la gestión del director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan. El legendario inversionista de 93 años empezó a vender sus acciones a mediados de julio, cuando el precio había subido un 31% este año. Desde entonces, las acciones han caído un 6.9%. En las primeras operaciones del martes a las 8:30 de la mañana en Nueva York, las acciones apenas registraban cambios. Un representante de Bank of America declinó hacer comentarios. Berkshire no respondió a los mensajes en busca de comentarios fuera del horario laboral normal. Buffett invirtió inicialmente US$ 5,000 millones en Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, en un momento oscuro. La empresa se enfrentaba a crecientes problemas legales después de la crisis financiera de 2008 y los accionistas estaban cada vez más preocupados por el costo que esto estaba teniendo en su capital. Buffett ha contado que estaba en la bañera, cuando se le ocurrió la idea de intervenir, disponiendo la adquisición de acciones preferentes y el derecho a comprar acciones ordinarias. Su intervención disipó las dudas del público y pronto hizo subir las acciones, creando una enorme ganancia sobre el papel. Berkshire siguió invirtiendo en Bank of America en la década siguiente y acabó solicitando la aprobación de las autoridades reguladoras para acumular una participación superior al 10%. El año pasado, cuando Buffett ajustó sus apuestas en el sector financiero y abandonó algunas, señaló a Bank of America como una de las empresas a mantener. "Brian Moynihan me cae muy bien", dijo en abril. "Simplemente, no quiero venderlas".