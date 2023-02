Bruce Willis, el taquillero actor deja atrás una larga trayectoria con más de 100 películas que le sirvieron para amasar, en su momento, una fortuna que superaba más de US$ 250 millones de acuerdo a medios especializados.

La familia del protagonista de Duro de Matar anunció este jueves 16 de febrero que el actor estadounidense fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La noticia se da un año después que se retirara del cine por problemas de salud. El actor de 67 años había sido diagnosticado con afasia, sin embargo, ahora se tiene un resultado más específico.

“Infelizmente los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Aunque esto es doloroso, es un alivio para nosotros tener un diagnóstico claro”, escribió la familia en redes sociales.

La revista Forbes reportó en marzo que el mayor éxito financiero de Willis sucedió en 1999 con la película Sexto sentido. Para esa película, le iban a pagar US$ 14 millones -mencionó el medio- pero como también gestionó un porcentaje de las ganancias del film, el actor terminó con US$ 100 millones, “la segunda cifra más alta obtenida por un actor en la historia de Hollywood solo detrás de los US$ 156 millones de Keanu Reeves por dos películas de Matrix”.

El actor contaba hasta inicios del 2022 con al menos cuatro mansiones y otras propiedades, algunas ubicadas en la playa de las Islas Turcas y Caicos, Nueva Yok, Beverly Hills y SUn Valley. De algunas se deshizo tras el diagnótico preliminar que recibió el año pasado.

Si bien, Willis no podría volver a protagonizar una película de acción, hay varias que dejaron marca en la historia del cine y que se convirtieron en las más taquilleras.