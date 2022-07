“No creo que el país esté en recesión”, dijo el viernes en una entrevista en National Public Radio, aunque dijo que estaba claro que mucha gente sufría en las condiciones actuales. “Debido a eso, realmente necesitamos abordar los altos niveles de inflación y hacer que esta economía vuelva a una situación más estable y sostenible”.

El presidente de la Fed de Atlanta fue el primer banquero central en hablar públicamente desde que la Fed elevó el miércoles las tasas de interés en 75 puntos básicos por segundo mes consecutivo, llevando a cabo los aumentos consecutivos más agresivos en más de una generación para abordar la inflación desenfrenada.

“Estoy convencido de que vamos a tener que hacer más en términos de cambios en las tasas de interés. Pero exactamente cuánto y en qué trayectoria dependerá de cómo evolucione la economía durante las próximas semanas y meses”, dijo Bostic, quien no vota sobre política este año. “Obtendremos una gran cantidad de datos en los próximos dos meses antes de nuestra próxima reunión y eso nos dará una buena indicación de cuál es el curso de acción correcto”.

El presidente Jerome Powell dijo a periodistas después de la reunión que esperaran aumentos continuos y que otra alza inusualmente grande podría ser apropiado, aunque estas se desacelerarían en algún momento en el futuro. La próxima reunión de la Fed se realizará el 20 y 21 de setiembre.

Powell también rechazó las sugerencias de que la economía estadounidense ya estaba en recesión, citando la creación de empleos en curso y una baja tasa de desempleo, que llegó a 3.6% en junio.

“Una de las cosas que me ha alentado es cuán fuerte ha sido el crecimiento del empleo, lo que me sugiere que hay mucho impulso en la economía”, dijo Bostic. Respecto a una recesión, “mi equipo y yo no estamos viendo eso en el campo en este momento”.

“Hay mucha demanda por ahí”, agregó.

Bostic dijo que estaría atento para ver si las preocupaciones de los estadounidenses sobre la recesión conducen a que las personas cambien el comportamiento económico, “pero no estamos viendo eso en este momento”.

Los datos del jueves mostraron que el producto interno bruto se contrajo en forma anualizada en el segundo trimestre luego de una contracción en los primeros tres meses del año. Los economistas a veces consideran que dos trimestres de contracción del PIB serían una regla general para una recesión.

El comité de datación del ciclo económico de la Oficina Nacional de Investigación Económica, el árbitro oficial de las recesiones estadounidenses, no acepta este punto de vista. En cambio, el grupo de ocho economistas académicos de élite analiza media docena de informes económicos mensuales para ver una “disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses”.