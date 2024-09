El rendimiento de las notas a dos años cayó cinco puntos básicos al 3.55%, el nivel más bajo desde setiembre de 2022. Más tarde el miércoles se publicará el IPC de Estados Unidos y analistas prevén que los precios aumentaron un 2.5% en agosto interanual, por debajo del 2.9% de julio.

Aunque se espera que la Fed empiece a bajar las tasas de interés en su reunión del 18 de setiembre, el debate en el mercado es si aplicará un recorte de medio punto porcentual si los datos sugieren que la economía pierde fuerza. Operadores ven actualmente una probabilidad aproximada del 20% de que así sea.

“Está claro que el mercado quiere estar largo”, dijo Evelyne Gomez-Liechti, estratega de Mizuho International. “Sin embargo, creo que el mercado ha subido bastante, y a menos que tengamos una sorpresa a la baja en el IPC de hoy, esperaría un poco de consolidación en torno a los niveles actuales antes de la reunión de la Fed”.

Los bonos del Tesoro han repuntado este año ante la evidencia de que un mercado laboral más suave y la menor inflación allanarán el camino para una política monetaria más flexible. Esas expectativas también se vieron reforzadas por el mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole en agosto, donde dijo que “ha llegado el momento” de recortar las tasas.

LEA TAMBIÉN: ETF de oro ganan atractivo ante inminente baja de tasa de la FED

Rally mundial

La tasa de los bonos del Tesoro a dos años ha caído casi un punto y medio porcentual desde el máximo alcanzado en abril. Es un movimiento en línea con la tendencia general en los mercados de bonos este año por expectativas de menor crecimiento mundial. Esta semana el petróleo se desplomó y se intensificaron los temores de deflación en China.

La tasa promedio en un índice de Bloomberg de bonos soberanos y corporativos con grado de inversión cayó al 3,3%, el mínimo desde setiembre de 2022.

Aún así, los inversionistas parecen no desanimarse por los bajos rendimientos ofrecidos. Una subasta de bonos del Tesoro a tres años el martes atrajo una demanda récord de una categoría de compradores que incluye cuentas en el extranjero. El Tesoro venderá US$ 39,000 millones en títulos a 10 años más tarde el miércoles y US$ 22,000 millones en bonos a 30 años el jueves.

A la espera de los recortes de la Fed | Tasas a corto plazo caen antes de cifras de inflación

Apuestas agresivas

En total, los mercados monetarios descuentan más de 110 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año y 250 puntos básicos en los próximos 12 meses. Eso reduciría la banda superior de la tasa de los fondos de la Reserva Federal al 3%.

“El debate público podría inclinarse hacia una posible escasez de inflación, lo que marcaría el comienzo de una tendencia alcista a largo plazo en la renta fija”, escribieron en una nota Richard McGuire y Lyn Graham-Taylor, estrategas de Rabobank.

LEA TAMBIÉN: Fed reducirá a la mitad requisito de capital bancario en cambios a reforma

De hecho, la reciente actividad en el mercado de opciones muestra que los operadores apuestan a una relajación aún más rápida que el mercado de swaps. Precios allí sugieren recortes de 150 puntos básicos para la decisión de enero de la Fed, lo que requeriría al menos dos recortes de medio punto en las próximas cuatro reuniones programadas.

Los inversionistas también siguen de cerca las repercusiones del primer debate presidencial de Estados Unidos entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, celebrado el martes. Los dos candidatos discutieron sobre el estado de la economía y las relaciones entre Estados Unidos y China, y la reacción del mercado ha sido limitada hasta el momento.

“Al percibirse que Harris ha tenido una actuación relativamente buena en el debate, creemos que el mercado estará marginalmente menos preocupado por las posibles políticas de Trump que podrían frenar la tendencia a la desinflación de Estados Unidos y ralentizar potencialmente el crecimiento mundial”, según una nota escrita por estrategas de Nomura dirigidos por Craig Chan.