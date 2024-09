Las revisiones propuestas, que serán presentadas por el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, en un discurso que pronunciará este martes, reducirían aproximadamente a la mitad el aumento del 19% del capital que los reguladores planeaban para ocho de los mayores bancos estadounidenses.

Estas entidades, entre las que se encuentran Citigroup Inc., Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co., enfrentarían ahora un incremento del 9% en el capital que deben mantener como reserva ante crisis financieras.

La propuesta revisada podría aliviar las principales preocupaciones de los bancos de Wall Street, que desataron una de sus campañas de presión más feroces después de que la Fed y otros dos reguladores financieros publicaran el plan de capital en julio de 2023.

Las revisiones también podrían ayudar a evitar una larga batalla legal con la industria, que ha argumentado que la propuesta original perjudicaría a la economía y pondría a los bancos estadounidenses en una posición más débil frente a rivales internacionales y prestamistas no bancarios.

Los comentarios de Barr confirmaron un informe anterior de Bloomberg sobre las modificaciones previstas.

Otros grandes bancos sujetos a la norma enfrentarían un incremento estimado del 3% al 4% en los requisitos de capital, puntualizó Barr en sus comentarios preparadas de antemano para un discurso en la Brookings Institution. Este aumento incluiría las ganancias y pérdidas no realizadas de sus valores en el capital reglamentario, añadió.

La nueva medida, que no anula completamente la propuesta original de julio de 2023, también eximiría a los bancos con activos de entre US$ 100,000 millones y US$ 250,000 millones de los denominados mandatos finales de Basilea III, salvo el requisito de reconocer las ganancias y pérdidas no realizadas de sus valores en el capital reglamentario.

Barr advirtió que la Fed, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda no han tomado decisiones finales sobre los cambios. “El público no debe ver ninguna omisión de una posible modificación en estas nuevas propuestas como una indicación de que las agencias finalizarán una disposición tal como se propuso”, señaló Barr.

Se espera que las revisiones completas tengan unas 450 páginas y podrían publicarse el 19 de septiembre. Tras su publicación, se abrirá un período de comentarios en el que los reguladores recabarán las respuestas del sector y del público. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el período de comentarios podría ser de hasta 60 días.

La propuesta está vinculada a Basilea III, un acuerdo internacional que siguió a la crisis financiera de 2008 y que pretende evitar futuras quiebras bancarias y otra crisis. Algunos partidarios de la propuesta estadounidense también la han presentado como una solución a algunos de los problemas expuestos por las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo de 2023.

Tras la dura resistencia de los bancos, Barr y Jerome Powell habían prometido que los reguladores introducirían cambios “amplios y materiales” en el plan de capital. En julio, Powell asistió a una reunión a puerta cerrada con un grupo de directores ejecutivos de grandes bancos, alentándolos a trabajar con la Fed para evitar una batalla legal de años sobre la propuesta de capital.