Los 17 departamentos tipo estudio de un dormitorio, ubicados en un edificio sin ascensor construido antes de la guerra, cuentan con pisos de madera y aire acondicionado y se venderán a través de una lotería entre neoyorquinos que ganen menos del 120% del ingreso medio de la zona y no tengan más de US$ 280,000 de patrimonio. Más de 10,000 personas ya han presentado solicitudes antes de la fecha límite del 27 de agosto.

La abrumadora demanda pone de manifiesto la crisis de vivienda de la ciudad, que sufre la mayor escasez en más de cinco décadas, en medio de alquileres altísimos y una afluencia de inmigrantes que ha llenado los refugios.

Las loterías, organizadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, colocaron una cifra récord de 9,550 hogares en unidades asequibles durante el último año fiscal. El alcalde, Eric Adams, también está fomentando la construcción residencial y recientemente utilizó la rezonificación para allanar el camino para 7,000 nuevas viviendas en el Bronx.

El edificio del Upper West Side, ubicado en West 80th Street, está a una cuadra del Museo Americano de Historia Natural y del mercado gourmet Zabar’s, y a dos del metro. Se ubica a unas pocas puertas de The Orleans, donde un apartamento de cuatro habitaciones se vendió recientemente en US$ 7.8 millones, mientras que algunas opciones más baratas incluyen un estudio por casi medio millón de dólares.

“Parece demasiado bueno para ser verdad”, indicó Ruth Miller, directora jubilada de una fundación que pasó hace poco por el edificio a echar un vistazo. Quiere que su hija de 31 años, que regresó a casa cuando subieron los alquileres, participe en la lotería. “Esto es casi el precio por el que compré mi casa en 1991″.

Los sorteos, administrados por NYC Housing Connect, permiten a las personas que cumplen los requisitos de ingresos postular una vez por promoción.

En el caso del edificio de West 80th Street, pueden postular familias de dos personas con un ingreso combinado que no supere los US$ 149,160; tres personas que ganen un máximo de US$ 167,760 podrían solicitar una unidad de un dormitorio. El apartamento debe ser la residencia principal del comprador, se exige un pago inicial del 5% y hay restricciones para las reventas.

El precio es de tan solo US$ 340 por pie cuadrado (0.92 metro cuadrado), una ganga no solo en Manhattan, sino también en ciudades como Austin, donde un apartamento de dos dormitorios en el centro de la ciudad cuesta unos US$ 446 por pie cuadrado, o Santa Mónica (California), donde un apartamento de un dormitorio tiene un valor de US$ 885 por pie cuadrado.

La ciudad también está sorteando viviendas en otros barrios de lujo como Hudson Yards, uno de los más caros de Manhattan, con más de 100 unidades de alquiler en una torre de 46 pisos en el 550 de la 10a Avenida que cuenta con 20,000 pies cuadrados de servicios como un sky lounge y un gimnasio. Los departamentos de dos habitaciones cuestan US$ 3,861 al mes para familias de cuatro miembros que ganen no más de US$ 194,125.

También participan edificios de Astoria y el Upper East Side.