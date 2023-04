El magnate de 49 años habló en un evento privado en el estadio Stamford Bridge del club de fútbol inglés el jueves por la noche, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas. Boehly no dio más detalles sobre los errores en el evento, que fue promocionado como una oportunidad para escuchar al estadounidense hablar sobre sus emocionantes planes para el Chelsea la próxima temporada, dijeron.

Entre los asistentes se encontraba Antonio Gutman, banquero de inversión de Goldman Sachs Group Inc., dijeron las personas. Goldman Sachs fue uno de los bancos que trabajó en la adquisición del Chelsea por parte de Boehly y la firma de capital privado Clearlake Capital por un valor de £ 4,250 millones (US$ 5,300 millones) el año pasado. Portavoces del Chelsea y Goldman Sachs declinaron comentar y Boehly no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Boehly ha tenido un comienzo decepcionante en el fútbol inglés. Ha administrado compras de jugadores por un valor de £ 500 millones (casi US$ 622 millones) con la intención de ayudar al Chelsea a competir por los principales trofeos en Inglaterra y Europa. Pero el club ha tenido problemas para marcar goles y terminaría la temporada sin trofeos y con pocas perspectivas de clasificar a los torneos europeos.

El martes, el Chelsea perdió 0-2 ante el Real Madrid y salió del lucrativo torneo de la Liga de Campeones de la UEFA. Eso se dio tras una serie de desempeños bajos que han posicionado al club en la mitad inferior de la Premier League. Boehly ya ha despedido a dos gerentes —Thomas Tuchel y Graham Potter— desde que asumió las riendas, lo que intensificó la sensación de inestabilidad en el Chelsea.

Si bien hasta ahora los hinchas han culpado en gran medida a los jugadores y los entrenadores, ha habido señales de que esto está cambiando. Boehly fue visto objetando con hinchas enojados durante la reciente derrota del Chelsea de 1-2 ante el Brighton & Hove Albion FC. Jugadores actuales y anteriores, incluido el defensa Thiago Silva, también han comenzado a pedir una estrategia más clara.

Toda la situación parece muy lejana de los éxitos del club con su propietario anterior, el multimillonario ruso Román Abramóvich, que se vio obligado a vender el Chelsea después de que Rusia invadiera a Ucrania a principios de 2022.

El evento del jueves en Stamford Bridge originalmente estaba programado para el tercer trimestre de 2022. Se pospuso porque terminó coincidiendo con el funeral de la reina Isabel II.

