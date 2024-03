Los swaps de incumplimiento crediticio descuentan una probabilidad de alrededor del 60% de que el país caiga en default en los próximos 24 meses. Para seguir pagando su deuda, es vital retrasar su muro de vencimientos.

La pesada carga de deuda en pesos es un legado de la Administración anterior, que gastó en exceso y recurrió a inversores locales para obtener fondos porque no tenía acceso a los mercados internacionales.

El canje propuesto convertiría hasta US$ 65,000 millones de deuda en títulos a más largo plazo, aliviando sustancialmente el muro de vencimientos de la deuda del país. No es la primera vez que Argentina hace algo parecido: canjear bonos para retrasar vencimientos inminentes. Pero rara vez ha sido tan urgente como ahora.

El canje también incluye deuda en dólares. Los nuevos títulos que se emitirán son bonos cupón cero atados a la inflación con vencimiento en diciembre de 2025, 2026, 2027 y 2028.

Si Argentina quiere dolarizarse algún día, tendrá que pagar sus pasivos en pesos, pero ahora superan la cantidad de moneda estadounidense disponible.

Las reservas internacionales del banco central eran de US$ 28,000 millones la semana pasada, una cantidad que no es suficiente para convertir tanto el dinero en circulación como la deuda en pesos. El gráfico a continuación muestra los bonos adeudados por el Gobierno argentino y sus entidades garantizadas. No incluye la deuda con el FMI.