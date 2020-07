Las farmacéuticas que compiten por desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus prometieron el martes que se asegurarán de que sus grandes ensayos clínicos incluyan grupos diversos de voluntarios.

En comentarios preparados para una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, varias compañías prometieron incluir una amplia representación mientras se preparan para lanzar estudios con miles de voluntarios en los próximos meses.

“Garantizar la diversidad en esos ensayos, incluso en términos de raza, etnia, género, edad y otros factores, es una prioridad en nuestros esfuerzos”, dirá el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca Plc, Menelas Pangalos, según comentarios preparados antes de la audiencia que realizará la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones.

Un grupo de médicos y científicos instó la semana pasada al Gobierno de Estados Unidos a incluir a estadounidenses negros, latinos e indígenas en el diseño e implementación de los ensayos de la vacuna contra el COVID-19, con la esperanza de generar confianza entre esas poblaciones en riesgo.

Representantes de Johnson & Johnson, Moderna Inc , Pfizer Inc y Merck & Co Inc también testificarán más tarde el martes en la audiencia, que se concentra en los esfuerzos por desarrollar una vacuna segura, efectiva y accesible contra el COVID-19.

Más de 150 vacunas están siendo desarrolladas a nivel global con el objetivo de ayudar a poner fin a la pandemia que ha causado más de 600,000 muertes. Pero aún está por verse si alguna de ellas tendrá éxito.

Datos iniciales de los ensayos de tres potenciales vacunas contra el COVID-19 publicados el lunes, incluida una candidata de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aumentaron la confianza en que una vacuna puede entrenar al sistema inmune para reconocer y luchar contra el coronavirus sin efectos secundarios graves.