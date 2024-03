Una firma estadounidense demandó a Argentina por incumplir con el pago de combustible utilizado por el avión presidencial, en gastos que corresponden mayoritariamente al período del gobierno de Alberto Fernández en 2023, aunque también al inicio de gestión de su sucesor, Javier Milei .

Associated Energy Group, con oficinas centrales en Miami (sureste) y filiales en ciudades como Houston, Texas (sur), señaló que Argentina “ha incumplido sustancial y repetidamente sus obligaciones de pago por el combustible y servicios prestados y facturados entre el 18 de septiembre de 2023 y el 4 de enero de 2024″, según una demanda presentada el último miércoles ante un tribunal federal del distrito sur del estado de Florida.

De acuerdo con el documento, la firma demandó a la presidencia de Argentina para poder cobrar facturas impagas que ascienden a más de US$ 351,000, además de los gastos procesales, intereses y tasas.

Associated Energy Group (AEG Fuels) explica que ese monto corresponde a servicios prestados al avión presidencial argentino ARG01 y al jet ARG03 tanto dentro de Estados Unidos (en los estados de Nueva York, Texas, Massachusetts, Colorado y Kansas) como en India, Sudáfrica, Panamá y Perú.

“AEG ha exigido en varias ocasiones el pago de la deuda a Argentina, pero no ha recibido el pago total del monto adeudado. A pesar de las repetidas demandas de AEG a Argentina, incluida una carta de demanda fechada el 12 de febrero de 2024, el demandado se ha negado a cumplir con todas sus obligaciones de pago”, explicó la firma en su reclamo.

El monto mayoritario corresponde a obligaciones adquiridas durante el último año de gestión del centro-izquierdista Alberto Fernández (2019-2023).

Pero también, hay tres recibos emitidos durante las primeras semanas de actividad del gobierno del ultraliberal Javier Milei , quien asumió el poder el 10 de diciembre de 2023.

Se trata de un recibo del 26 de diciembre de 2023 por servicios al ARG01 ascendentes a US$ 68.82, otro del 4 de enero por atención al ARG03 de US$ 1.24 y una tasa de US$ 60 por cancelación o postergación del servicio al avión presidencial, también del 4 de enero.

Milei, quien está determinado en controlar la inflación de 276% interanual en febrero, ha emprendido ajustes draconianos de gastos en Argentina para enfrentar una severa crisis económica.

Uno de ellos es la decisión de dejar de usar el avión presidencial y viajar al exterior en líneas comerciales con comitivas muy reducidas. Así viajó en sus primeros tres meses de gobierno al Foro de Davos (Suiza),a Israel, Italia y Estados Unidos.

