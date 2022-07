Para ser feliz en Estados Unidos, depende de cuánto ganes y dónde vivas. Así lo señala un análisis realizado por Go Banking Rates, que tomó como base un estudio global presentado en 2018 por Purdue. ¿Sabes cuáles son los montos?

De acuerdo con un estudio global publicado en 2018 por Purdue de 2018, el punto de ingreso ideal para un individuo es de US$ 95,000. Para alcanzar la satisfacción de vida se requiere US$ 60,000 y para tener bienestar emocional US$ 75,000.

De acuerdo con los autores del estudio, el ingreso ideal para la satisfacción de las personas que viven en Estados Unidos ronda en los US$ 105,000 al año.

¿CUÁNTO SE NECESITA GANAR EN ESTADOS UNIDOS PARA SER FELIZ?

Si bien el estudio señala que el ingreso ideal para la satisfacción de las personas que viven en Estados Unidos es en promedio de US$ 105,000 al año, el salario promedio de una persona que trabaja tiempo completo en Estados Unidos es de US$ 58,260, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU.

Go Banking Rates, un sitio web de educación y finanzas personales, se dio a la tarea de hacer sus propios cálculos, tomando en cuenta el índice de costo de vida de cada Estado y usó la cifra de US$ 105,000 como “punto de referencia” para determinar la cantidad que hace felices por sus ingresos, en cada estado.

El sitio también tomó en cuenta la tasa de desempleo y los índices de delincuencia de cada lugar, para poder obtener los resultados integrales.

Estados que necesitan menos dinero para ser felices

Los estados con el salario más bajo necesario para ser feliz fueron

Mississippi (US$ 87,465)

Kansas (US$ 90,825)

Oklahoma (US$ 92,295)

Alabama (US$ 92,295).

Arkansas (US$$ 93,555)

Estados que necesitan más dinero para ser felices

para alcanzar un estado de felicidad

Hawái (US$ 202,965)

En Nueva York (US$ 155,610)

California (US$ 149,310)

Massachusetts (US$ 139,125)

Oregón (US$ 138,495)

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Sebastiao Moreira)

¿LA FELICIDAD AUMENTA CON LOS INGRESOS ECONÓMICOS?

Otro estudio de la Universidad de Princeton, citado con frecuencia y publicado en 2010, encontró una correlación entre los ingresos y el bienestar emocional y la evaluación de la vida de una persona, pero solo hasta cierto nivel. Los investigadores encontraron un aumento en la felicidad junto con los ingresos anuales de hasta alrededor de US$ 75,000 antes de que se estabilice.

“Los bajos ingresos exacerban el dolor emocional asociado con desgracias como el divorcio, la mala salud y estar solo”, escribieron los autores del estudio. “Llegamos a la conclusión de que los altos ingresos compran la satisfacción con la vida pero no la felicidad, y que los bajos ingresos se asocian tanto con una baja evaluación de la vida como con un bajo bienestar emocional”.

Pero un estudio más grande publicado en 2021 encontró que el bienestar continúa aumentando con los ingresos, incluso más allá del límite de US$ 75,000. La investigación de la Universidad de Pensilvania utilizó encuestas de 33,391 empleados adultos de EE. UU. y no encontró “evidencia” de una meseta de bienestar experimentada por encima de los US$ 75,000 por año.