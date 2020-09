La pandemia del COVID-19 podría provocar la pérdida de 4,000 millones de euros (US$ 4,718 millones) en ingresos a los clubes europeos de fútbol, afectando al curso 2020-2021 incluso de manera más dura que en la temporada que acaba de finalizar, señaló este martes la ECA, el sindicato europeo de clubes.

“Numerosos clubes ponen en riesgo su existencia”, subrayó el influyente Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la ECA, explicando que habrá que “confrontar” la situación económica en un sector que durante mucho tiempo vio crecer sus ingresos.

Durante su asamblea general virtual, la ECA se apoyó en un estudio de impacto económico de la pandemia, realizado hace unos meses sobre una “muestra representativa” de clubes de diez ligas europeas.

Esta muestra suponía perder 3,600 millones de euros (US$ 4,247 millones) en dos temporadas debido al COVID-19 (US$ 1,769 millones en el 2019-2020 y US$ 2,476 millones en el 2020-2021), sin tomar en cuenta los ingresos por los traspasos.

Extrapolándolo a todos los clubes europeos, la ECA cuantifica la factura del COVID-19 en 4,000 millones de euros (US$ 4,715 millones) de cifra de negocios, y 3,100 millones de euros (US$ 3,654 millones) de Ebitda (Resultado bruto de explotación), sin incluir el mercado de traspasos que debería decrecer “de 20% a 30%”, precisó Agnelli.

A pesar de la progresiva reanudación de las competiciones, la caída en ingresos por boletería (-14% respecto a las previsiones en el 2019-2020 para la muestra, y -38.5% para la temporada 2020-2021, que comenzará en su mayor parte a puerta cerrada) ha tenido un peso decisivo, por delante de la erosión del patrocinio y de los derechos de televisión.

“Hemos visto una reducción de 330 millones de libras (US$ 430 millones) en la Premier League, una reducción de cerca de 200 millones de euros (US$ 235 millones) en los derechos de la Bundesliga, y estamos concluyendo con la UEFA una bajada de cerca de 575 millones de euros (US$ 677 millones) para las competiciones internacionales”, detalló en dirigente de la Juve.

Sin embargo, precisó que habrá que esperar al final de la temporada en curso para hacer un balance económico de la pandemia, aunque la publicación de las cuentas de numerosos clubes “de aquí a final de octubre” debería dar “una primera idea”.