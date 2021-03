La Coalición para la Innovación en la Preparación ante Emergencias (CEPI); Gavi, la Alianza Mundial por la Vacunación; y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como líderes del Mecanismo COVAX para el acceso global equitativo a las vacunas, junto con Unicef, aliado clave para la implementación de esta iniciativa, han publicado las asignaciones de la primera ronda.

Tras la publicación de la previsión temporal de distribución, y basándose en lo que se sabe actualmente de la disponibilidad de suministros, esta primera ronda de asignaciones proporciona información sobre la provisión de dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford a los participantes del Mecanismo COVAX hasta mayo del 2021.

La primera ronda de asignaciones esboza las entregas de dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford -producida por AstraZeneca (AZ) y COVISHIELD, autorizada y fabricada por el Serum Institute de India (SII)- a 142 países participantes en el Mecanismo.

Los países no incluidos han ejercido su derecho a renunciar a esta vacuna, desean ceder las dosis asignadas a participantes del AMC, son elegibles para el AMC pero no se han unido a él, han retrasado voluntariamente la recepción de dosis y comunicado esta intención antes de la asignación, o no cumplen los requisitos financieros.

Los plazos indicativos para el suministro de estas dosis, dividido entre febrero–marzo y abril-mayo, dependen de una serie de factores, como los requisitos normativos nacionales, la disponibilidad del suministro y el cumplimiento de otros criterios como planes nacionales de vacunación y despliegue validados por parte de los países del AMC, acuerdos de indemnización y responsabilidad, y autorizaciones de importación y exportación.

Las entregas de esta primera ronda de asignaciones comenzaron a fines de febrero: India, Ghana y Costa de Marfil ya han recibido dosis de la vacuna SII/AZ, y tanto Ghana como Costa de Marfil comenzaron campañas de vacunación con estas dosis el lunes pasado. A medida que se cumplan los criterios de preparación y las dosis estén disponibles, las entregas continuarán de manera sostenida durante los próximos meses.

Además de esta primera ronda de asignaciones, a principios de febrero se anunció una distribución excepcional de 1.2 millones de dosis de Pfizer-BioNTech prevista para el primer trimestre del 2021.

Las siguientes fases de asignaciones de las vacunas COVAX se anunciarán a su debido tiempo.

Acelerador

COVAX, el pilar de las vacunas del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT), está codirigido por la Alianza Gavi, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI), que trabajan con UNICEF, los fabricantes de vacunas en los países desarrollados y en desarrollo, el Banco Mundial y otros aliados.

Es la única iniciativa mundial que trabaja con los gobiernos y con los fabricantes para garantizar que las vacunas de COVID-19 están disponibles para el mundo entero, tanto para los países de altos ingresos como los de bajos ingresos.

La CEPI se concentra en la cartera de investigación y desarrollo de la vacuna COVAX: invierte en la búsqueda y aumento de diversos candidatos prometedores, bajo el principio de apoyar el desarrollo de tres vacunas seguras y eficaces que puedan estar a disposición de los países participantes en el Mecanismo COVAX.

En el marco de este trabajo, la CEPI ha obtenido el derecho de tanteo para un número de candidatos que pueden superar los mil millones de dosis para el centro COVAX, y ha realizado inversiones estratégicas en la fabricación de vacunas, especialmente en la reserva de la capacidad de fabricar dosis de vacunas COVAX en una red de instalaciones y en asegurar viales de vidrio para 2,000 millones de dosis de vacunas.

La CEPI invierte igualmente en la “próxima generación” de vacunas candidatas, que dará al mundo más opciones para controlar la pandemia en el futuro.

Gavi se centra en el suministro y distribución para COVAX: coordina el diseño, implementación y gestión del Mecanismo COVAX y del AMC, y trabaja con sus aliados, UNICEF y OMS, así como con los gobiernos, para la preparación y envío a los países. El Mecanismo COVAX es el mecanismo mundial de compra conjunta de vacunas de COVID-19 a través del cual COVAX garantizará un acceso justo y equitativo a las vacunas por parte de las 190 economías participantes, utilizando un marco de asignación formulado por la OMS.

Para ello, el mecanismo aúna el poder de adquisición de las economías participantes y proporciona las garantías de volumen para toda una gama de vacunas candidatas prometedoras. La garantía de mercado COVAX de Gavi es el mecanismo de financiación que apoyará la participación de 92 países de ingresos bajos y medianos en el Mecanismo, lo cual permitirá el acceso a dosis de vacunas seguras y eficaces financiadas por los donantes.

Gavi recauda fondos para la AMC y financia la adquisición de vacunas por parte de UNICEF, así como el trabajo de los aliados y los gobiernos en materia de preparación y entrega, incluido el apoyo al equipamiento de la cadena de frío, asistencia técnica, jeringas, vehículos y otros aspectos de la extremadamente compleja operación logística de entrega. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) actuarán como coordinadores de adquisiciones para el centro COVAX, y ayudarán a la entrega de vacunas en los países participantes en el centro COVAX, AMC y otros.

La OMS juega múltiples roles en COVAX: proporciona asesoramiento normativo sobre políticas de vacunación, regulación, seguridad, investigación y desarrollo, asignación y preparación y distribución en los países. Su Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Vacunación (SAGE) desarrolla recomendaciones de políticas de inmunización basadas en la evidencia. Su Lista de Uso de Emergencia y programas de precalificación garantizan revisiones y autorizaciones unificadas entre todos los estados miembro.

Proporciona coordinación global y apoyo a los estados sobre seguimiento seguro de las vacunas. Desarrolló los perfiles de productos objetivo para las vacunas y proporciona coordinación técnica de investigación y desarrollo. Junto con UNICEF, da apoyo a los países mientras se preparan para recibir y administrar las vacunas. Junto con los aliados COVAX, está desarrollando un esquema de compensación sin culpa para cuestiones de indemnización y responsabilidad. COVAX es parte del acelerador ACT que la OMS lanzó con aliados en 2020.