El gobierno de Sebastián Piñera atraviesa uno de sus peores momentos en la lucha contra el coronavirus. Hace un par de meses, Chile era elogiado por su accionar frente a la pandemia, sin embargo, hoy se encuentra en el puesto 12 en el ranking de contagios de los 196 países o territorios que contrajeron esta enfermedad.

¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto el panorama del coronavirus en Chile? ¿Por qué hay más de 184 mil casos y más de 3.300 muertos por Covid-19? Al respecto, el medio estadounidense Bloomberg hizo un análisis y concluyó que las diferencias sociales fueron determinantes para el drástico cambio de la situación.

“Las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”, explica Bloomberg.

¿Cómo Chile pasó de ser admirado por su lucha contra el coronavirus a ser uno de los países con más contagios? Foto: AFP

Agregan que esto no es sorpresa para los “chilenos comunes y corrientes”, los cuales han mostrado su descontento por la abismal diferencia que hay “entre la élite educada en el extranjero que gobierna y el resto de la sociedad“.

Confinamiento en desigualdad

La reciente renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido consecuencia de la complicada situación del coronavirus en Chile. A pesar de que alguna vez fue elogiado, recibió duras críticas cuando afirmó que “no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento” que hay en Santiago.

Bloomberg también menciona que los confinamientos selectivos no se ajustaron a la realidad de Chile, debido a que se trata de una medida “que funcionan bien para los que tienen pero no para los que no tienen”.

¿Cómo Chile pasó de ser admirado por su lucha contra el coronavirus a ser uno de los países con más contagios? Foto: AP

Como ejemplo de la desigualdad nombraron a aquellos chilenos con una mejor situación económica que regresaron de vacaciones de Estados Unidos o países de Europa, incluso ocasionando contagios de Covid-19 en su entorno. “Cuando se vieron obligados a realizar cuarentenas ellos lo hicieron en departamentos espaciosos y segundas viviendas”.

En contraste mencionaron que para otros sectores el confinamiento por un largo periodo no resulta una opción realista.

El medio estadounidense también indica que la crisis del coronavirus en Chile tiene relación con el descontento de los “pobres ignorados” por un gobierno “visto como fuera de contacto con su gente”.

¿Cómo Chile pasó de ser admirado por su lucha contra el coronavirus a ser uno de los países con más contagios? Foto: AFP

Por su parte, Diego Pardow, de Espacio Público, explicó a Bloomberg que “si el gobierno va a tomar decisiones sobre un mundo que no conoce, entonces debería incluir a personas de ese mundo en el proceso de toma de decisiones”.

El virólogo Aldo Gaggero afirmó que muchos migrantes viven en condiciones de hacinamiento y hacerse una prueba podría dejarlos sin salir y, por lo tanto, sin poder trabajar.

El artículo también hace referencia al estallido social del 18 de octubre del 2019, producido a raíz del alza en el pasaje del metro. Como se recuerda, desde aquel día Chile vivió un periodo de protestas que muchas veces terminaron en violentos enfrentamientos, lo cual marcó más el distanciamiento entre la ciudadanía y el gobierno de Sebastián Piñera.