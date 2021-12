La Conmebol aumentará los premios en todas las competiciones continentales que organizará en el 2022 y pone el foco en la Libertadores femenina cuyo equipo ganador recibirá US$ 1.5 millones.

Así lo anunció el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, a través de un video en el que destacó todo lo ocurrido en este 2021 con las finales de la Libertadores femenina, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que se llevaron a cabo en Montevideo.

Además de felicitar a todos los campeones e incluso a Uruguay por ser “excelente anfitrión”, Domínguez anunció los incrementos en los premios que calificó como “récord histórico” ya que se superan los US$ 244 millones repartidos.

En concreto, quienes superen la primera fase de la Libertadores pasarán a recibir US$ 400,000 dólares, los que pasen la segunda tendrán US$ 500,000 y los que superen la tercera US$ 600,000.

Asimismo, el campeón de la Libertadores masculina recibirá US$ 16 millones junto al 25% de la recaudación de la final, por lo que, según afirma Domínguez, si el campeón inicia la competencia en fase 1 “puede llegar a acumular” más de US$ 25 millones.

El campeón de la Sudamericana pasará a ganar US$ 5 millones y el campeón de la Recopa -competencia que enfrenta al ganador de la Sudamericana y el de la Libertadores- ganará US$ 1.6 millones.

Domínguez enfatizó que “por primera vez” la Conmebol “apuesta fuerte al fútbol femenino” debido a que las campeonas recibirán US$ 1.5 millones y las subcampeonas US$ 500,000.

“Sin dudas demuestra la apuesta que estamos haciendo como Conmebol a fortalecer todo el fútbol en todas sus formas, en los dos géneros”, señaló el presidente y acotó que, si consiguen devolverle “al fútbol lo que es del fútbol”, Sudamérica va a recuperar su identidad y volver a “conquistar el mundo”.