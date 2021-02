La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pasó a ser objeto de enorme presión política para que la Unión Europea (UE) acelere el lento y accidentado ritmo de sus campañas de vacunación contra el COVID-19, por problemas en la distribución de vacunas.

La Comisión invirtió nada menos que 700 millones de euros (más de US$ 3,300 millones) en contratos con varios laboratorios para reservar 2,300 millones de dosis de las vacunas para contener la pandemia.

Sin embargo, apenas tres vacunas han sido aprobadas hasta ahora para utilización en los 27 países del bloque, y las tren empresas experimentan retrasos en los programas de entregas para el primer trimestre.

Se trata de las vacunas elaboradas por el dúo germano-estadounidense Pfizer-BioNTech, la del laboratorio estadounidense Moderna, y la firma anglo-sueca AstraZeneca.

A pesar de los tropiezos, Von der Layen y la Comisión mantienen la meta de vacunar al 70% de la población adulta de la Unión Europa hasta el fin del verano boreal, en agosto.

Para poder mantener esa meta, la Comisión decidió jugar fuerte ante el anuncio de AstraZeneca sobre retrasos en las entregas, y consiguió del laboratorio la promesa de aumentar en 30% su capacidad de entregas en los próximos dos meses.

Vacunas aprobadas

Pfizer/BioNTech (EE.UU., Alemania), vacuna a base de ARN mensajero, con eficacia del 95% según la Agencia Europea de Medicamentos: la UE reservó 600 millones de dosis.

Sus entregas a los estados miembros de la UE se redujeron hasta a la mitad en comparación con el programa, pero la compañía promete que volverán a la normalidad a mediados de febrero.

Moderna (EE.UU.), también a base de ARN mensajero, con 94% de eficacia): 160 millones de dosis.

AstraZeneca (Reino Unido-Suecia), vacuna con vector viral, 60% de eficacia): 400 millones de dosis.

Se suponía que debía haber entregado alrededor de 100 millones de dosis en el primer trimestre, pero anunció el 22 de diciembre que se reduciría a 31 millones. Von der Leyen anunció el domingo que ahora se elevaría a 40 millones.

Aguardan aprobación

Johnson & Johnson (EE.UU.), vacuna de vector viral, eficacia desconocida): 400 millones de dosis. La Comisión dice que se deberían entregar 100 millones en junio si se aprueba esta vacuna de dosis única.

CureVac (Alemania-EE.UU.), de ARN mensajero, eficacia desconocida): 405 millones de dosis.

Sanofi-GSK (Francia-Reino Unido), proteína recombinante, eficacia desconocida): 300 millones. Después de un ensayo de fase 2 decepcionante, las empresas están probando una formulación de antígeno diferente y ahora apuntan a la producción a finales de este año.

Además, la Comisión está en conversaciones exploratorias con:

Novavax (EE.UU., Proteína de pico recombinante, eficacia desconocida): para hasta 200 millones de dosis.

Vacunación

Cada estado miembro de la UE es responsable de su propio despliegue y prioridades. La mayoría otorga prioridad absoluta a los ancianos y al personal sanitario de primera línea.

Casi todas las vacunas requieren dos inyecciones para una vacunación completa, aunque Johnson & Johnson apunta a un régimen de inyección única, sujeto a ensayos y aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos.

En conjunto, la Unión Europea hasta el sábado había proporcionado 2.4 dosis por cada 100 personas, según fuentes oficiales recopiladas por el sitio web Our World in Data.

Los mejores resultados se registraron en Malta (6.08 dosis por cada 100 personas), Dinamarca (4.47), Eslovenia (3.65) y Rumanía (3.50).

Les siguen los mayores países: Alemania había administrado 2.8 dosis por cada 100 personas, Francia 2.34, Italia 3.16 y España 3.1.

Precios

Varios países de la UE, particularmente los más pobres situados en el Este del bloque, son sensibles al costo de vacunar a sus poblaciones.

El desafío logístico de las vacunas de tipo ARN mensajero, que requieren temperaturas de 60 o 70 grados bajo cero, también es un factor.

Si bien el precio de cada vacuna se ha mantenido en secreto en los contratos de la Comisión Europea, el tweet de una ministra belga en diciembre -posteriormente borrado- ofreció un escenario de costos.

La vacuna de Moderna figuraba como la más cara, 14.70 euros por dosis (unos US$ 17), mientras que la UE habría acordado pagar 12 euros (US$ 14.51) por dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. La vacuna da AstraZeneca sería la más económica, a 1.78 euros la dosis (US$ 2.24)