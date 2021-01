En una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait, una de las personas responsables en ayudar a vacunar al mundo contra el COVID analiza cómo su empresa está navegando por la pandemia.

-John Micklethwait: ¿Cuán asustados deberíamos estar por las nuevas variantes del coronavirus?-

Albert Bourla: No debemos tener miedo, pero debemos estar preparados. Así que ahora nos estamos enfocando en tener una muy buena red de vigilancia, de modo que cada vez que surja la nueva variante, deberíamos poder probar, al menos en los laboratorios, si la vacuna es efectiva o no. Hace mucho tiempo, habíamos discutido la posibilidad de que surgiera una variante para la cual la vacuna no brindaría protección. Y estábamos trabajando en un proceso que nos permitirá hacer el desarrollo muy rápido. Ahora hemos comenzado a implementar este proceso.

-Entrevisté al doctor Fauci, quien dijo que era especialmente importante obtener las segundas dosis a tiempo, porque pensó que eso hacía una diferencia particular con las nuevas variantes. ¿Estás de acuerdo?-

Estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Y yo diría que en todos los escenarios, debe asegurarse de administrar las segundas dosis dentro del tiempo recomendado por los estudios. Y en nuestro estudio tuvimos de 19 a 42 días. En este marco, la vacuna funciona. Más allá de eso, es un riesgo.

-¿La vacuna del COVID se convertirá en la vacuna anual contra la gripe?-

No excluiría eso. Si me preguntaras hace dos meses, te habría dicho que sí, es una posibilidad. Si me preguntas hoy, creo que es una posibilidad alta. Aún no lo sabemos, pero parece que Covid llegó para quedarse.





Pero también parece que tenemos las herramientas para hacer que Covid sea como la gripe. Eso significa que no perturbará nuestras vidas ni la economía. Solo tenemos que estar muy atentos a [rastrear nuevas] cepas. Y debemos estar muy atentos a la vacunación de las personas.