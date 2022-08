Durante el primer semestre del 2022, el comercio total agroalimentario entre México y Estados Unidos tuvo un alza del 16% a tasa anual, con lo que sumó US$ 37,639 millones por exportaciones del sector primario mexicano, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Entre enero y junio, se reportó un valor de las exportaciones agroalimentarias totales mexicanas a Estados Unidos ascendió a cerca de US$ 24,000 millones, según datos de la Secretaría del Gobierno de México.

La dependencia federal resaltó en un comunicado que el valor de las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos aumentó 18%, mientras que el de las importaciones fue del 13%, en el mismo lapso de referencia.

“De esta forma, se presentó un saldo superavitario para México de US$ 10,100 millones, lo que significó un incremento del 24%, respecto al superávit registrado durante el mismo periodo del 2021″, detalló la Sader.

La Secretaría de Agricultura mexicana también dio cuenta que los principales productos agroalimentarios de exportación fueron frutas, bebidas alcohólicas y vinagres, así como hortalizas, productos que representaron el 27%, 24% y 20% de las ventas agroalimentarias de México a Estados Unidos, respectivamente.

Específicamente, las cerezas encabezaron los principales productos de exportación hacía EE.UU. con un valor de comercio de US$ 2,672 millones, seguido del tequila, con US$ 2,519 millones y el aguacate, con US$ 1,733 millones.

“Destacaron también las ventas de tomate, berries (frambuesas y zarzamoras), pimiento, fresa, carne de res deshuesada, uva y pan dulce, que en su conjunto representaron el 53% del valor total de las exportaciones del país al mercado estadounidense”, abundó la Sader.

Por su parte, la Sader resaltó que en el primer semestre del 2022, las exportaciones de tequila aumentaron un 55%, en tanto que, la carne de res presentó un incremento del 28%, y el aguacate y el pan en un 27%, respectivamente.

“El valor total de los principales productos de importación provenientes de Estados Unidos ascendió a US$ 13,769 millones”, concluyó la Sader.