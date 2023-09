Las exportaciones de petróleo registraron una caída del 30% en el primer semestre y la tendencia del comercio de cocaína ha aumentado de forma sostenida, lo que significa que esta última podría convertirse en el principal producto de exportación de Colombia este mismo año, según el economista de Bloomberg Felipe Hernández .

“Estimamos que los ingresos por exportaciones de cocaína aumentaron a US$ 18,200 millones en 2022, no muy lejos de las exportaciones de petróleo por US$ 19,100 millones del año pasado”, dijo Hernández en una nota. “El Gobierno está destruyendo laboratorios donde las hojas de coca se transforman en cocaína, pero eso no ha impedido que la producción crezca”.

La producción de cocaína en Colombia creció el año pasado a un récord de 1,738 toneladas, mientras que la superficie de tierra plantada con coca, la materia prima para fabricar la droga, aumentó un 13% hasta un récord de 230,000 hectáreas en 2022 con respecto al año anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado esta semana.

Según Hernández , el aumento de la producción de cocaína ha tenido un impacto de corto plazo en la actividad, la demanda interna y las cuentas externas, mientras que no parece tener correlación con el desempeño del peso colombiano.

El presidente Gustavo Petro, el primer gobernante colombiano de izquierda, ha cambiado el enfoque del país respecto al narcotráfico, intentando enfocarse en los capos de la droga que se benefician más de la venta de estupefaciente en el extranjero en lugar de en los productores de hoja de coca, que son el eslabón más débil de la cadena de producción.

Petro busca dialogar con los principales grupos narcotraficantes del país, con la esperanza de poner fin a seis décadas de conflicto civil mediante acuerdos de paz.

El nuevo enfoque político hacia las drogas está facilitando que los grupos ilegales aumenten la producción de cocaína, dijo Hernández.

Bloomberg Economics calcula el volumen de exportación como la diferencia entre la producción y las incautaciones, por lo que la cifra podría ser menor ya que el cálculo no considera el consumo interno ni las incautaciones en los países de tránsito y destino, mientras que estima el precio de exportación ajustando la metodología de los precios promedio mayoristas en 2015-2018 y el precio de exportación CIF (costo, seguro y flete) calculado por Andrés Arias (2019).