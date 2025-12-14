Los centros de votación cerraron el domingo en Chile y las autoridades electorales empezaron el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial que se disputan la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Kast, fundador del Partido Republicano y favorito en las encuestas, ha prometido un “gobierno de emergencia” para plantarle cara al crimen organizado, mientras Jara busca dar seguimiento al proyecto del saliente gobierno de Gabriel Boric, del que fue ministra del Trabajo.

Según el Servicio Electoral, los resultados de la contienda se darán a conocer la noche de este mismo domingo.

Unos 15.7 millones de electores estaban llamados a sufragar en esta segunda vuelta que en la que el voto es totalmente obligatorio y se aplicarán sanciones a quienes no sufraguen.

“Vamos a ganar”

Aunque la exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, ganó la primera vuelta de noviembre con el 26.9% de los votos, tiene poco espacio hacia donde crecer porque en primera vuelta los candidatos competitivos eran de derechas y ella es la candidata única de una amplia e inédita coalición progresista, que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

La impopularidad del Gobierno y su militancia comunista le estarían dificultando captar nuevos votos -según expertos-, pese a sus intentos por apelar al miedo a la ultraderecha y por defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

“A quienes estén pensando votar nulo, blanco, conversen con ellos, hay mucho en juego. Tenemos que avanzar y no retroceder”, declaró el jueves Jara en su cierre de campaña en Coquimbo (norte).

El abogado ultraconservador, en tanto, quedó segundo (23.9%), pero la misma noche de la primera vuelta ya recibió el apoyo sin condiciones de la derecha tradicional y de otra extrema derecha aún más radical, sumando así más del 50%.

«Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso», clamó el jueves Kast, de 59 años, en su cierre de campaña en la sureña ciudad de Temuco, uno de sus bastiones.

“Heredero del pinochetismo”

Ferviente católico y padre de nueve hijos, Kast sería el primer presidente en llegar al poder que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

«Sería el primero pinochestista en llegar al Gobierno. Sebastián Piñera era de derechas pero había votado en contra de Pinochet. Kast es una especie de heredero del pinochetismo», aseguró Avendaño.

A diferencia de sus dos otros intentos por llegar a La Moneda (2017 y 2021), el exdiputado y líder del Partido Republicano ha evitado en esta campaña mostrar tanto sus posiciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales como su defensa del régimen -su hermano fue un ministro destacado de Pinochet-.

En los últimos días, sin embargo, le complicaron unas declaraciones de uno de sus cercanos y no pudo aclarar si, en caso de llegar al poder, liberaría a los exmilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Con fuertes vínculos con organizaciones internacionales ultra como Political Network for Values (PNfV) y admirador de Donald Trump y Georgia Meloni, Kast basó su campaña de forma monotemática en el aumento de la delincuencia y la migración irregular y arrastró a Jara a centrarse casi exclusivamente en esos temas.

Ambos candidatos han prometido blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero ha sido Kast el que ha garantizado medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Elaborado con información de AP y EFE