Los candidatos presidenciales de Chile José Antonio Kast, del Partido Republicano; y Jeannette Jara, de la Coalición Progresista de Centroizquierda. (Fotos de Raúl Bravo y Rodrigo Aranga / AFP).
Jeannette Jara, del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano,

Jara, de la coalición oficialista Unidad por Chile, lideró la votación con 26,69%, según el conteo oficial emitido por Servel.

Kast, candidato por el Partido Republicano, se ubicó en segundo lugar con 24,15% de apoyo, tras una campaña marcada por la alta polarización y la preocupación de los chilenos por la delincuencia y la inmigración irregular.

Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, f

“El próximo domingo 14 de diciembre Chile elegirá una vez más al próximo presidente de nuestro país, que deberá regir el destino de nuestra patria por los próximos cuatro años”, indicó.

Por su parte, la candidata Evelyn Matthei, quien se ubicó en el quinto lugar con un 12.89%, fue la primera en reconocer la derrota y felicitó a “los llamados a avanzar en la carrera presidencial”.

“Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo”, dijo la política en un rápido discurso.

Durante la campaña Jara, exministra del Trabajo de la actual administración, se jactó de sus logros al frente de la cartera y abogó por el diálogo y la unidad, aunque declaró que tomará medidas “contundentes” para fortalecer la seguridad pública, combatir el narcotráfico y controlar la migración.

“No tengo ningún complejo en materia de seguridad (…) Vengo de una población (barrio pobre) y sé el daño que hace la droga”, dijo en declaraciones a The Associated Press.

Kast, por su parte, apostó por dejar a un lado los controvertidos temas que no le permitieron alcanzar el sillón presidencial hace cuatro años, como el aborto, el matrimonio igualitario o su admiración por la dictadura militar de Augusto Pinochet, para centrarse en un “gobierno de emergencia” y con mano dura contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

así como para renovar la Cámara de Diputados y elegir parte del Senado.

Elaborado con información de AP.

Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Chile, en la comuna de Providencia, Santiago, el 16 de noviembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)

