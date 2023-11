Las abultadas subastas de bonos de gobierno y significativas salidas de deuda del Tesoro estadounidense llevaron a la tasa del bono en pesos a 10 años a un máximo de un año a fines de octubre. El aumento llevó a la mitad de los operadores y analistas en una encuesta de Bloomberg News a recomendar sobreponderar bonos de gobierno en las carteras, el porcentaje más alto desde agosto del año pasado.

De los 14 analistas encuestados, solo dos dijeron que no recomendarían invertir en renta fija local este mes, mientras que el 36% iría por bonos corporativos.

“Las tasas de interés de los bonos de Tesorería han subido más allá de sus niveles justos”, dijo Ariel Nachari , estratega de SURA Investments. “Una alta correlación con las tasas internacionales, flujos de salida de fondos de la categoría e importantes emisiones del Ministerio de Hacienda, ha llevado a estos instrumentos a ofrecer rendimientos históricos, haciéndola muy atractiva para invertir a horizontes medios y largos”.

Además del pronunciado aumento de las tasas globales el mes pasado, el mercado local experimentó un exceso de oferta. Durante las últimas tres semanas, el Gobierno de Chile emitió US$ 176 millones en bonos en UF y US$ 111 millones en bonos en pesos, ambos con vencimiento en 2050, en el mercado local. Además, vendió US$ 929 millones en bonos en UF con vencimiento en 2039 y US$ 1,900 millones en bonos en pesos con vencimiento en 2034, ambos vinculados a sostenibilidad y ofrecida a inversionistas locales y extranjeros.

Ganancias de bonos

Más del 64% de los encuestados cree que las tasas en UF caerán este mes, frente a cerca del 14% que ve un aumento en tasas y a un 21% que dijo que se mantendrán prácticamente sin cambios.

Hay un poco menos de optimismo para los bonos en pesos. Aun así, la mayoría cree que saldrán ganando. La mitad de los encuestados anticipa que los rendimientos nominales caerán, mientras que el 29% cree que aumentarán. El 21% restante no espera ningún cambio importante con respecto a los niveles de octubre.

“El mercado ve una oportunidad de compra en activos de renta fija local tras la fuerte alza de tasas reciente, aún cuando hay riesgos de que la Fed mantenga las tasas elevadas por más tiempo”, dijo Diego Pino, jefe de trading de Scotia Corredora de Bolsa.

Además, el hecho de que Hacienda ya haya emitido todo lo previsto para este año “incentiva aún más la compra de bonos, tendencia que debiese consolidarse este mes”, dijo Pino.

Incluso cuando el Banco Central de Chile recortó la tasa de política monetaria menos de lo esperado el 26 de octubre, los bonos locales ya comenzaron a ganar en la primera semana del mes, siguiendo los movimientos del Tesoro estadounidense.

Las tasas de los bonos en pesos a cinco años cayeron cerca de 50 puntos bases la semana pasada, mientras que los rendimientos en UF del mismo vencimiento descendieron alrededor de 30 puntos base.

Los datos económicos en Estados Unidos publicados el viernes ofrecieron un impulso adicional con señales de una desaceleración del mercado laboral, lo que reforzó la especulación de que la Reserva Federal ya no subiría más las tasas.

Tesoro de EE.UU. lidera

Para el 86% de los encuestados, el Tesoro estadounidense será el principal driver de las tasas locales en noviembre, mientras que el 14% restante considera que el escenario político local es el factor principal. Los datos macroeconómicos locales no recibieron ninguna mención. Entre los drivers políticos, el 86% considera clave la evolución del proceso constitucional este mes.

Muchos analistas están empezando a pensar que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también podrían haber alcanzado su máximo. La semana pasada, la tasa del bono con vencimiento a 10 años cayó cerca de 30 puntos base, después de alcanzar su nivel más alto desde 2006 hace dos semanas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó el miércoles que la Fed podría haber terminado con sus alzas.

Entre los bonos corporativos, el 93% de los encuestados recomiendan únicamente comprar deuda de emisores de rating ‘AA’ o ‘AAA’ en noviembre. Ese es el porcentaje más alto desde mayo. Solo una persona también se interesaría por deuda con calificación ‘A’. Los bonos ‘BBB’ no recibieron menciones.

“Se prefieren calificaciones más altas debido a la debilidad que sigue mostrando la economía local y que seguirá afectando en mayor medida a aquellas compañías cuya deuda se percibe como más riesgosa”, dijo Nachari, de SURA.

LEA TAMBIÉN: Chile registra mayor crecimiento desde enero gracias a minería