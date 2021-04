Mundo







Chavista Diosdado Cabello reclamará bienes de diario El Nacional si no le paga “indemnización” de US$ 13 millones “Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral”, dijo Cabello durante su programa semanal “Con el mazo dando”, que emite el canal estatal Venezolana de Televisión.