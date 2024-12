El gobierno sirio cayó a primera hora del domingo en un sorprendente final para los 50 años de dominio de la familia Assad tras una ofensiva relámpago de los rebeldes que atravesó el territorio controlado por el gobierno y entró en la capital en 10 días.

La televisora estatal siria emitió el domingo un comunicado en video en el que un grupo de hombres decían que el presidente, Bashar Assad, había sido derrocado y todos los presos en cárceles habían sido liberados.

El hombre que leyó el comunicado televisado dijo que la Sala de Operaciones para Conquistar Damasco, un grupo de oposición, llamaba a todos los ciudadanos y combatientes opositores a preservar las instituciones estatales del “estado sirio libre”.

El comunicado se emitió horas después de que el director de un grupo de monitoreo opositor de la guerra en Siria dijera que el presidente había abandonado el país hacia un lugar desconocido, huyendo antes de que los insurgentes dijeran haber entrado en Damasco después de un llamativo avance a través del país.

El primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, dijo que el gobierno estaba listo para “tender la mano” a la oposición y entregar sus funciones a un gobierno de transición.

“Estoy en mi casa y no he salido, y esto es debido a mi pertenencia a este país”, dijo Jalali en un video. Afirmó que iría a su oficina por la mañana para continuar sus labores y llamó a los ciudadanos sirios a no dañar la propiedad pública.

Un combatiente antigubernamental sostiene un arma mientras mantiene su posición cerca de un retrato desfigurado del presidente de Siria Bashar al Assad, en la ciudad de Hama. (Foto de OMAR HAJ KADOUR / AFP).

No dijo nada sobre los reportes de que Assad había abandonado el país.

Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que Assad salió por aire desde Damasco la madrugada del domingo.

La televisión estatal en Irán, el principal respaldo de Assad en los años de guerra en Siria, indicó antes de la emisión del video que Assad había dejado la capital. Citó a la red de noticias Al Jazeera de Qatar para la información y no dio más detalles.

No hubo un comunicado inmediato del gobierno sirio

Mientras salía el sol sobre Damasco, multitudes de sirios se reunieron para rezar en las mezquitas de la ciudad y para celebrar en las plazas centrales de Damasco, coreando consignas contra Assad y tocando bocinas de autos. En algunas áreas, se escucharon disparos de celebración.

Soldados y policías abandonaron sus puestos y huyeron, y se produjeron saqueos en la sede del Ministerio de Defensa.

“Mis sentimientos son indescriptibles”, dijo Omar Daher, un abogado de 29 años. “Después del miedo que él (Assad) y su padre nos hicieron vivir durante muchos años, y el pánico y estado de terror en el que vivía, no puedo creerlo”, expresó.

Daher dijo que su padre fue asesinado por las fuerzas de seguridad y su hermano estaba detenido, y se desconocía qué había sido de él. Assad “es un criminal, un tirano y un perro”, dijo.

“Maldita sea su alma y la de toda la familia Assad”, dijo Ghazal al-Sharif, otro celebrante en el centro de Damasco. “Es la oración de cada persona oprimida y Dios la respondió hoy. Pensamos que nunca lo veríamos, pero gracias a Dios, lo vimos”.

Un periodista de The Associated Press en Damasco informó que vio a grupos de residentes armados a lo largo de la carretera en las afueras de la capital y escuchó sonidos de disparos. La sede principal de la policía de la ciudad parecía estar abandonada, su puerta estaba entreabierta sin agentes afuera. Otro periodista de AP grabó imágenes de un puesto de control del ejército abandonado, con uniformes abandonados en el suelo bajo un póster con la cara de Assad.

Residentes de la capital informaron haber escuchado disparos y explosiones. Imágenes transmitidas en medios vinculados a la oposición mostraron un tanque en una de las plazas centrales de la capital mientras un pequeño grupo de personas se reunía en celebración. Llamadas de “Dios es grande” resonaban desde las mezquitas.

Fue la primera vez que las fuerzas de oposición alcanzaron Damasco desde 2018, cuando las tropas sirias recapturaron áreas en las afueras de la capital después de un asedio de varios años.

La radio progobierno Sham FM informó que el aeropuerto de Damasco había sido evacuado y todos los vuelos detenidos.

Los insurgentes también anunciaron que habían entrado en la prisión militar de Saydnaya, al norte de la capital, y que “liberaron” a los prisioneros.