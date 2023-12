En una ceremonia que se realizará el viernes en el salar más grande del mundo, el presidente Luis Arce inaugurará la instalación de carbonato de litio de US$ 100 millones, diseñada para producir 15,000 toneladas métricas al año para alimentar vehículos eléctricos en la transición global para abandonar los combustibles fósiles.

Para el país mediterráneo, explotar los vastos depósitos de litio contenido en salmueras bajo el remoto salar de Uyuni ofrece una manera de evitar una inminente crisis económica mientras agota reservas de divisas en medio de una disminución de las exportaciones de hidrocarburos.

Pero, si bien Bolivia tiene muchos más recursos de litio que Chile, todavía no se los considera económicamente viables. Una razón es que la salmuera de Uyuni tiene altos niveles de magnesio, lo que hace que su litio sea menos puro y más costoso de producir. Además, el puerto más cercano se ubica al menos a 500 kilómetros de distancia y, para llegar a él, es necesario cruzar la frontera.

Una máquina carga tierra en un camión durante la construcción en el salar de Uyuni en Bolivia. Fotógrafo: Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg

Un enfoque liderado por el Estado sobre los recursos naturales es otro elemento disuasorio para el capital privado, al igual que una caída de más de 80% observada este año en los precios mundiales del litio.

No obstante, dado el enorme potencial de Bolivia, algunas empresas extranjeras han estado dispuestas a hacer negocios allí; se considera que el uso de nuevas técnicas de extracción directa es clave para que Bolivia eluda sus problemas de pureza y acorte el camino hacia la producción.

Esta semana, la estatal YLB y la rusa Uranium One Group firmaron un acuerdo para construir una planta de extracción directa en Potosí por US$ 450 millones, mientras que un consorcio chino liderado por Contemporary Amperex Technology Co. planea gastar US$ 1,400 millones en plantas. El Gobierno quiere ofrecer más contratos de extracción directa de litio.

Un grupo chino estuvo detrás de la construcción de la instalación de carbonato que se inaugurará el viernes. El Gobierno dijo que la planta, que entrará en operaciones con tres años de retraso, producirá hasta 3,000 toneladas este año, aunque no está claro si será material apto para baterías.

Montañas de minerales en el salar de Uyuni en Bolivia.