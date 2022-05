Algunos de los bancos más grandes del mundo no han trasladado suficiente personal sénior a la Unión Europea después del brexit, concluyó el principal regulador del bloque, una evaluación que probablemente conducirá a nuevas presiones para que se trasladen más puestos de trabajo a la UE.

Un ejercicio de mapeo realizado por el Banco Central Europeo encontró que varios de los prestamistas revisados, que tienen su sede fuera de la UE, no han desarrollado suficientes capacidades locales para administrar sus negocios en la región, dijeron personas familiarizadas con el proceso.

Parte de la razón es la renuencia de los altos ejecutivos a mudarse de Londres a lugares como Dublín, Fráncfort y París, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

Las conclusiones significan que el BCE probablemente instará a los bancos a trasladar puestos de mayor rango a la UE o tomar otras medidas que fortalezcan la gestión local, dijeron las personas. La revisión fue diseñada para evaluar si los bancos están haciendo lo suficiente para administrar su riesgo, en lugar de un medio para impulsar la reubicación del personal, dijeron las personas.

La revisión incluyó a firmas estadounidenses como Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, y a otros como Barclays Plc, HSBC Holdings Plc y UBS Group AG, dijeron.

Casi seis años después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la UE, los bancos siguen discutiendo con los reguladores sobre la estructura de sus negocios en el bloque. Si bien muchos bancos de inversión son reacios a alejarse de Londres debido a su gran liquidez y disponibilidad de personal altamente calificado, el BCE quiere supervisar los riesgos financieros para la Unión Europea que están integrados en los balances de los bancos globales.

Barrera idiomática

La falta de voluntad de los ejecutivos para trasladarse se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para cumplir los planes acordados con el BCE para desarrollar las operaciones en la UE. Muchos empleados han señalado motivos familiares y barreras idiomáticas como razones para oponerse a mudarse a Europa continental.

El BCE inició la revisión del mapeo de personal hace un año para identificar dónde las unidades de la UE de algunos de los bancos más grandes del mundo tienen personal y transacciones clave, informó Bloomberg en ese momento. El ejercicio requirió que las entidades supervisadas proporcionaran al BCE una descripción general granular de sus configuraciones, luego el supervisor comparó los resultados y, en última instancia, los convirtió en hallazgos específicos para cada uno de los bancos participantes.

La revisión también encontró que algunos bancos no tienen suficientes capacidades de TI ni reporte en el bloque, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. El BCE compartió recientemente los hallazgos con los bancos y está trabajando con ellos para decidir cuánta remediación es necesaria en cada caso, dijeron.

Los representantes del BCE y los bancos declinaron realizar comentarios.

Traslado de activos

El continuo descontento del BCE se produce a pesar de que los bancos globales ya han transferido cientos de miles de millones de dólares en activos y miles de puestos de trabajo a ciudades como París, Fráncfort, Dublín y Ámsterdam, aunque eso es una fracción de algunas estimaciones hechas poco después de la votación.

Solo JPMorgan ha convertido su unidad de la UE con sede en Fráncfort en una de las instituciones financieras más grandes de Alemania en términos de activos, y sus operaciones con sede en París en el corazón de un grupo comercial emergente en la capital francesa.