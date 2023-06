El Laboratorio de Inversiones del Sector Privado estará dirigido por el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, que trabajará junto con los copresidentes Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y la presidenta de Prudential Plc, Sriti Vadera.

Carney también es copresidente de Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que cuenta con más de 550 firmas miembro, incluidos muchos de los bancos y administradores de activos más grandes del mundo.

LEA TAMBIÉN: FMI y BM lanzan señales de reforma para financiación climática y del desarrollo

Durante años, el Banco Mundial y otras organizaciones multilaterales no han logrado movilizar las grandes sumas de financiamiento necesarias para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

A medida que aumenta la presión sobre estos grupos para que consideren medidas más drásticas, el Banco Mundial ahora está listo para permitir que los países vulnerables afectados por desastres suspendan el pago de su deuda.

Sin embargo, esos pasos son solo una parte de la solución, según Banga. Sin el sector privado, “no hay forma de que haya dinero suficiente” para abordar los desafíos y las “crisis entrelazadas” que enfrenta el planeta, dijo en una entrevista el jueves con Francine Lacqua de Bloomberg Television. “Eso es lo que estamos tratando de aprovechar. Hay toda una cuestión de un planeta habitable”.

El financiamiento externo requerido asciende a alrededor de US$ 1 billón adicional al año, dijo Carney en la misma entrevista. “Así que necesitamos escalarlo rápidamente. Pero también necesitamos generar muchas más finanzas internas”.

El Laboratorio de Inversiones buscará movilizar capital del Banco Mundial y otras instituciones para abordar el cambio climático y combatir la pobreza. Los objetivos incluirán mejorar las estructuras financieras y alinear mejor al Banco Mundial con el sector privado. También se centrará en formar nuevas asociaciones y buscar otras áreas donde existan oportunidades “para catalizar mejor la inversión privada”, dijo el grupo.

“Las instituciones públicas pueden y deben hacer más para movilizar la financiación privada, y la financiación privada debe trabajar con los socios de desarrollo para crear vehículos de financiación combinados que puedan ampliarse rápidamente”, dijo Carney en el comunicado.

El objetivo final es ir “más allá de las promesas y compromisos hacia una ejecución creíble”, dijo Vadera.

Para ayudar a abordar el cambio climático, la inversión en los mercados emergentes y las economías en desarrollo debe multiplicarse por cuatro, dijo Carney, quien es enviado especial de la ONU para la acción climática y se desempeña como presidente y jefe de inversiones de transición en Brookfield Asset Management. “Los negocios como de costumbre no funcionarán”, dijo.

El laboratorio estará compuesto por líderes sénior de las finanzas privadas y el sector corporativo con experiencia en financiamiento, inversión y negocios en mercados emergentes y economías en desarrollo. El equipo, que se anunciará en las próximas semanas, trabajará en estrecha colaboración con expertos de gobiernos, grupos reguladores y empresas de todo el mundo.

Los miembros del laboratorio reportarán directamente a Banga y al equipo de liderazgo del Grupo del Banco Mundial. Makhtar Diop, director general de International Finance Corp., supervisará la coordinación y actuará como punto de contacto diario en el Grupo del Banco Mundial.