Ajay Banga, quien fue nominado por la Administración Biden para un mandato de cinco años y asumió el mando del banco anteriormente este mes, dijo que los problemas del cambio climático y el desarrollo son demasiado apremiantes como para preocuparse por la tensión entre las dos economías más grandes del mundo.

“¿Cómo vamos a resolver todo esto?”, dijo Banga en una entrevista. “Voy a dar lo mejor de mí, pero no me voy a enredar con estas rivalidades. Simplemente no lo haré”.

Los comentarios de Banga chocaron con el Capitolio y la Casa Blanca, donde las autoridades han caracterizado a China como el competidor estratégico más significativo de Estados Unidos. También han emprendido una campaña mundial para disuadir a otros países de participar en proyectos de desarrollo e infraestructura con China, instándolos a asociarse con Estados Unidos y sus aliados.

Banga relevó a David Malpass, quien fue nominado por el expresidente Donald Trump y tenía reputación de ser un halcón chino. Cuando hizo campaña para el puesto en el Banco Mundial, para el que no tuvo oposición, el ex director ejecutivo de Mastercard realizó una gira mundial y China fue uno de los ocho países que visitó.

También dijo que la organización debería explorar formas de asumir más riesgos para el sector privado en un intento por despejar el camino para una mayor inversión en la lucha contra la pobreza y el cambio climático.

Estados Unidos es la mayor fuente de fondos del Banco Mundial y todos los presidentes desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial han sido estadounidenses. Banga, de 63 años, dijo que hará todo lo posible durante su mandato para abordar los desafíos que enfrenta el mundo en desarrollo.

“Tengo una nieta de 18 meses”, dijo Banga. “En 2050, yo ya no existiré pero ella sí. Estoy muerto de susto”.

“No veo a China como un rival”, comentó. “Necesitamos a todo el mundo a bordo”.

Banga habló antes de viajar esta semana a Perú y Jamaica con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que se centra en América Latina y el Caribe. Goldfajn también dijo recientemente que quiere mantenerse alejado de la competencia global entre Estados Unidos y China.

