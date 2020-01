Australia atraviesa una ola de calor extremo que ha provocado miles de incendios. En septiembre de 2019 se notificaron los primeros, pero desde los primeros días del 2020 los incendios forestales se agravaron. De acuerdo con la información de la BBC, un fenómeno conocido como dipolo del Océano Índico (o “Niño indio”), contribuyó a que el período de calor y sequía se extendiera y fuera más extremo.

Las deflagraciones se concentraron en la costa este y sur del país, que es donde vive la mayoría de las personas. Estas zonas incluyen áreas alrededor de Sídney y Adelaida. Desde que se iniciaron los primeros incendios, se ha contabilizado un saldo de al menos 24 muertos y decenas de desaparecidos. Hasta el momento han quedado destruidas 1.200 viviendas y solamente en Nueva Gales del Sur se han quemado más de cuatro millones de hectáreas.

Incendios forestales en Australia (07/01/2020)

Según los trabajadores de emergencia, lo peor aún está por venir. Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, advirtió que los devastadores incendios pueden continuar ardiendo por meses. En ese sentido, Muchas instituciones públicas y privadas están trabajando para contribuir de alguna manera con lo que está sucediendo en el país oceánico.

¿DÓNDE PUEDO DONAR PARA AYUDAR A AUSTRALIA?

BOMBEROS

El Servicio de Bomberos Rurales de NSW recibe donaciones para poder seguir los esfuerzos de lucha contra incendios en Nueva Gales del Sur. Puedes donar AQUÍ.

La Autoridad de Bomberos del país es el servicio de extinción de incendios rurales del estado de Victoria. Puedes donar AQUÍ.

El Servicio de Bomberos del País en Australia del Sur también recibe donaciones directas. Puedes donar AQUÍ.

Los bomberos en el estado de Queensland, también necesitan ayuda y puedes donar a la Asociación de Brigadas de Bomberos Rurales AQUÍ.

ESFUERZOS DE AYUDA Y APOYO

The Victorian Bushfire Appeal es donde el primer ministro estatal, Daniel Andrews, sugiere donar. Esta organización dirige el dinero a las comunidades necesitadas, afectadas por los incendios. Dona AQUÍ.

La Cruz Roja en Australia también está haciendo una colecta para ayudar a la evacuación y a los albergues. Dona AQUÍ.

El Ejército de Salvación (organización con intereses religiosos) está trabajando en darle comida a las personas afectadas y a los voluntarios que buscan apagar el fuego. Toda la información para donar AQUÍ.

Centros y programas de recuperación para las comunidades afectadas. Dona AQUÍ.

Los animales más grandes pueden escapar del fuego. Los más pequeños están en mayor peligro de morir. (Foto: SAEED KHAN / AFP)

AYUDA PARA ANIMALES

El Hospital de Koalas en Port Macquarie recibe donaciones para continuar con la ayuda a los cientos de animales que han rescatado. Más detalles AQUÍ.

El Hospital de Fauna Silvestre Corrumbin busca recursos para atender a más de 11,500 pacientes. Puedes donar AQUÍ.

El World Wildlife Fund está buscando donaciones para cuidar a los animales y crearles refugio, una vez que finalicen los incendios. CLIC AQUÍ.

RSPCA protege a las mascotas, el ganado y la vida silvestre afectados por los incendios forestales, ayudando a evacuar a los animales de las zonas de desastre. Puedes donar AQUÍ.

Los zoológicos Victoria han establecido un Fondo de Vida Silvestre de Emergencia, que financia la asistencia veterinaria de emergencia y la “intervención científica”. Puedes hacer tu donación AQUÍ.

El New South Wales Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc (WIRES), la más grande organización de rescate de vida salvaje en Australia, está pidiendo ayuda para aumentar su capacidad en el trabajo con los animales. Dona AQUÍ.

Datos sobre la crisis que provocan los incendios en Australia. (Infografía: AFP)

HOGARES DE EMERGENCIA

Airbnb pudo a disposición un sitio de vivienda de emergencia para los desplazados por los incendios forestales a través de Open Homes. Puede reservar alojamiento gratuito en ciertas áreas de Nueva Gales del Sur y Victoria. Más información AQUÍ.

Del mismo modo, Find A Bed, creada por la escritora australiana Erin Riley, permite a las personas ofrecer una cama o ubicar una cama en NSW, Victoria y Australia del Sur. Más detalles AQUÍ.