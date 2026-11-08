Arabia Saudí interceptó este domingo dos misiles balísticos y dos misiles de crucero dirigidos contra Riad y otras regiones del país. Sin embargo, los fragmentos de los proyectiles alcanzaron un edificio de la petrolera estatal Aramco, ubicado en el distrito financiero de la capital saudí.

El Ministerio de Energía informó que los restos ocasionaron daños menores en el inmueble, aunque descartó que se hayan registrado víctimas.

Según testimonios recogidos por The Associated Press, una fuerte explosión se escuchó durante la mañana del domingo en Riad. Los testigos señalaron que varios pisos del edificio, situado en el Distrito Financiero Rey Abdalá, resultaron afectados, mientras que otros presentaban daños en los vidrios exteriores.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudí atribuyó el lanzamiento de los misiles balísticos a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. No obstante, el grupo no había reivindicado el ataque.

Las autoridades saudíes también reportaron la intercepción de otro misil balístico dirigido hacia el sur del país, cerca de la frontera con Yemen.

Estos acontecimientos ocurrieron después de los bombardeos ejecutados el sábado por Arabia Saudí en las inmediaciones de Saná, capital yemení controlada por los hutíes. Según representantes del grupo rebelde, los ataques dejaron al menos 27 fallecidos.

Incendio de buque en el mar de Omán

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos informó que rescató a 22 tripulantes de un carguero que se incendió en el mar de Omán. La Guardia Nacional emiratí precisó que todos eran de nacionalidades árabes y se encontraban estables tras recibir primeros auxilios.

Por su parte, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) reportó que un petrolero se incendió el sábado a unas ocho millas náuticas de Jasab, Omán, lo que obligó a evacuar a su tripulación. No se confirmó si se trataba de la misma embarcación.

El incidente se produce en medio de mayores riesgos para el transporte marítimo comercial. El sábado, fuerzas estadounidenses inutilizaron un carguero que, según Washington, intentó vulnerar el bloqueo naval impuesto a Irán en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Asimismo, el ejército iraní informó que dos petroleros chocaron con minas en la zona de Ormuz y se incendiaron, sin precisar sus banderas ni destinos.

Arabia Saudí intercepta misiles y reporta daños en Aramco. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).

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Rival de Netanyahu intentará formar gobierno en Israel

Por otro lado, el presidente israelí, Isaac Herzog, encargó a Gadi Eisenkot, principal rival de Benjamin Netanyahu y exjefe militar, la formación del próximo gobierno tras las elecciones del 27 de octubre.

La decisión se produjo después de que Netanyahu perdiera su mayoría parlamentaria en unos comicios que no dejaron un ganador con mayoría clara.

Eisenkot tendrá hasta seis semanas para negociar con otras fuerzas políticas y conformar una coalición. Sin embargo, su designación no garantiza que se convierta en el próximo primer ministro de Israel.

Rival de Netanyahu recibe encargo para formar gobierno en Israel

En el ámbito político, el presidente israelí, Isaac Herzog, decidió encomendar a Gadi Eisenkot, exjefe militar y principal adversario electoral de Benjamin Netanyahu, la tarea de conformar el próximo gobierno del país.

La decisión fue comunicada el sábado por la noche, luego de una serie de reuniones con las agrupaciones políticas que obtuvieron representación en el Parlamento israelí, denominado Knéset, durante las elecciones del 27 de octubre.

Los comicios dejaron a Netanyahu sin la mayoría legislativa que mantenía anteriormente, aunque tampoco permitieron que otra fuerza política alcanzara por sí sola los escaños necesarios para gobernar.

En ese escenario, Herzog optó por conceder a Eisenkot la oportunidad de negociar la conformación de una nueva coalición.

Sin embargo, recibir el encargo presidencial no significa que el exjefe militar tenga asegurado el cargo de primer ministro, pues todavía necesita conseguir acuerdos con otras fuerzas parlamentarias.

Después de una ceremonia oficial programada para el domingo, Eisenkot comenzará las conversaciones con los posibles integrantes de su coalición.

Para completar este proceso contará con un plazo máximo de seis semanas, en medio de las divisiones políticas que atraviesa Israel y las consecuencias del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por milicianos encabezados por Hamás, así como de los conflictos desarrollados durante los tres años posteriores en Gaza y otras zonas de la región.

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Elaborado con información de AFP

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