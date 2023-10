La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha rechazado este miércoles en Samarcanda (Uzbekistán) la propuesta del país anfitrión de renovar, de forma excepcional, para un tercer mandato al secretario general, Zurab Pololikashvili, opción que no contó con el respaldo de España.

La Organización de Naciones Unidas para el Turismo, con sede en España, celebra esta semana su XXV Asamblea General -su máximo órgano de decisión- en esta ciudad uzbeka, con la asistencia de ministros y representantes de alto nivel de 117 países, 70 de ellos con representación de nivel ministerial.

El tercer mandato para Pololikashvili, a partir de 2026, fue apoyado por 65 países y rechazado por 35, pero no consiguió los dos tercios de los votos necesarios, según explicaron fuentes próximas a la Asamblea.

La propuesta de elevar al máximo órgano de gobierno de la OMT la renovación por un mandato más del georgiano Pololikashvili se aprobó en el Consejo Ejecutivo, celebrado este martes, por 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

LEA TAMBIÉN: OMT y Alibaba se unen para analizar comportamiento de turistas

El actual secretario general está en mitad de su segundo mandato, que vence en diciembre de 2025, con lo que la renovación le hubiera situado en el puesto hasta finales de 2029.

La secretaria de Estado de Turismo española, Rosana Murillo, ha evitado confirmar la posición de España, “porque las deliberaciones del Consejo son secretas” pero ha asegurado que, en 2005, se adoptó la decisión de limitar los mandatos a dos y “España tiene que ser coherente con esa decisión”, dijo en declaraciones.

Ha defendido que no se trata de “un asunto personal”, puesto que España “agradece el desempeño, la dedicación y el compromiso” de Pololikashvili, pero entiende que la organización debe dar cabida en sus máximos puestos a “países no tan desarrollados y con sensibilidades geográficas diferentes”. “¿Por qué no un secretario de América Latina?”, se ha preguntado.

Desde su creación en 1975 y la ubicación de la sede mundial en España al año siguiente, la OMT ha tenido seis secretarios generales, incluido el actual, de los que dos, ambos franceses (Robert Lonati y Francesco Frangialli), ejercieron por tres mandatos.

Incorporar nuevos miembros

Entre los objetivos estratégicos, la organización -a la que no pertenece Estados Unidos- busca incorporar a nuevos miembros y dará prioridad a los Estados anglosajones, nórdicos y bálticos de Europa, América y Asia Oriental y el Pacífico, así como a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés) del Caribe y el Pacífico.

De hecho, en esta reunión de Samarcanda la organización ha dado la bienvenida a Belice como nuevo estado miembro, que suman ya 160.

Igualmente, la OMT aspira a reforzar su posición como líder del turismo, en lo que trabaja un grupo que codirigen España y Arabia Saudí, junto con el secretario general, y a extender la red de oficinas regionales y temáticas por distintos lugares.

LEA TAMBIÉN: OMT espera cerrar con más de 900 millones de turistas en el 2022

Así, abrirá nuevas oficinas regionales en Brasil y Marruecos, que se suman a las dos que ya están activas en Nara (Japón) y Riad (Arabia Saudí) y avanza para tener más presencia sobre el terreno en Argentina, China, la India y Uzbekistán.

El secretario general ha anunciado que en noviembre se celebrará en Salamanca la primera Conferencia Internacional de la organización sobre derecho del turismo y ha avanzado que se han adherido al Código Internacional de Protección de los Turistas 15 países que trabajan para convertirlo en ley nacional.

Igualmente, aspira a tener la mejor base de datos de turismo del mundo modernizando sus paneles de datos, que actualmente albergan mas de 150 estadísticas.