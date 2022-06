El Gobierno de Argentina espera niveles de exportación récord este año, a medida que el país se beneficia del aumento de los precios de los productos básicos.

Se prevé que la segunda economía más grande Sudamérica exporte US$ 90,000 millones en bienes este año, según un funcionario sénior del Gobierno que pidió no ser identificado por tratase de proyecciones no publicadas. Eso representaría al menos un salto del 15% con respecto al año pasado y un 38% más que los niveles del 2019.

Se espera que las exportaciones de servicios alcancen aproximadamente US$ 12,000 millones este año, según el funcionario.

Los exportadores argentinos están teniendo un año excelente a medida que los precios de los principales cultivos del país, como la soja, el trigo y el maíz, han aumentado.

El Gobierno también está haciendo un esfuerzo para impulsar las exportaciones en sus sectores de energía y tecnología, brindando más acceso a dólares para las empresas que exportan en esas industrias.

Argentina necesita de más dólares de exportación para lograr cumplir con su acuerdo de US$ 44,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Más allá del impulso económico directo, las exportaciones también apuntalan las reservas netas de efectivo del banco central, un barómetro clave del programa que ya muchos analistas ven desafiante.