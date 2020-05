El Gobierno argentino analizaba el lunes nuevas contraofertas realizadas por sus acreedores para reestructurar unos US$ 65,000 millones en bonos, cuando faltan apenas días para el cierre del plazo.

Las contraofertas, que el Ministerio de Economía confirmó el viernes por la noche, llegaron en momentos en que el país sudamericano se acerca a la fecha límite del 22 de mayo, día en que vence el período de gracia para el pago de intereses de tres bonos globales.

El diario online local Infobae publicó el lunes las ofertas, que coinciden en ofrecer un período de gracia menor e intereses promedios más altos a los que ofreció Argentina en su propuesta de reestructuración de deuda.

Argentina en abril dio a conocer una oferta que incluía un período de tres años de gracia, vencimientos que se pasaban a la próxima década y una reducción de intereses del 62%, opciones que una mayoría de los acreedores han rechazado.

Una contraoferta conjunta por parte de las firmas Greylock, Gramercy y Finte buscaba un valor presente neto de US$ 58 por cada US$ 100, una tasa de interés promedio de 5.03%, y una quita de capital de 2.3%.

Una segunda oferta presentada por un grupo que incluía a BlackRock Financial Management, pretende una tasa de interés promedio de 4.44%, un valor presente neto de US$ 60 por cada US$ 100 y amortización de capital a partir del 2025.

La tercera oferta, por parte de inversores de Monarch y BHK Capital propone una tasa de interés promedio de 4.75%, con amortización de capital a partir del 2027 y sin quita de capital. También incluía un valor presente neto de US$ 58 por cada US$ 100.

Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió inmediatamente una consulta de Reuters sobre las ofertas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán , dijo el viernes en una videoconferencia que el diálogo con los acreedores era “positivo” y que el Gobierno estaba abierto a considerar las nuevas propuestas siempre que estuvieran en línea con lo que considera que será sustentable para el país.

Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local subían el lunes 2.3% en promedio, mientras que el riesgo país, medido por el banco JPMorgan, caía 129 puntos básicos a 2,708 unidades.

Ante la cercanía de la fecha límite del 22 de mayo, la probabilidad de un nuevo default por parte del país “está aumentando”, dijo el banco Citi en un reporte.

“Creemos que las autoridades continuarán señalando el progreso en las negociaciones, y las conversaciones continuarán después de la fecha límite mencionada, para limitar el impacto económico de un incumplimiento”, dijo el banco.

Calificación de Buenos Aires

La deuda de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, fue rebajada el viernes por la agencia calificadora S&P a "SD" desde "CC" después de que no realizó un pago de intereses por unos US$ 110 millones.

La provincia, en línea con el Gobierno nacional, está negociando con sus acreedores una reestructuración por unos US$ 7,000 millones después de que los inversores rechazaron su oferta.

La situación de la provincia, que es vista como un indicador de cómo puede resultar la negociación del Gobierno federal, no necesariamente indica que el país tendrá la misma suerte, dijo Lisa Schineller , jefa de análisis de calificaciones soberanos para Latinoamérica en S&P Global.

“Llegar a una conclusión de cualquier proceso de renegociación de deuda no es fácil la señal es que (los funcionarios del Gobierno) quieren avanzar lo más rápido que puedan, aunque en este punto no es necesariamente probable para el 22 (de mayo)”.