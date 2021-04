Mundo







Apple pagará US$ 3.4 millones en Chile tras demanda colectiva por obsolescencia programada La empresa estadounidense fue demandada en el 2018 por unos 150,000 usuarios de teléfonos Iphone -de los modelos 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE- que alegaban haber “experimentado un rendimiento deficiente” tras realizar actualizaciones del sistema operativo programados por la marca antes del 21 de diciembre del 2017.