En estos momentos, lo que vivimos es la ‘Saga del Multiverso’ que comprende la Fase 4, 5 y 6. En esta nueva era del MCU el villano mayor es ‘Kang el Conquistador’, El Thanos de esta saga. En tanto, ‘Dr Strange’ será el unificador de historias, como lo fue Ironman en la anterior saga.

‘Kang’ es un clásico villano de los cómics de Marvel. Viaja en el tiempo y espacio y tiene múltiples versiones de sí mismo, en distintos universos. Ya vimos un ‘Kang’ benévolo en la serie ‘Loki’, bajo el nombre de “El Que Permanece”. Además pronto veremos otra versión de él en la película ‘Ant Man, Quantumania’ (estreno 17 de febrero 2023).

Las películas y series de la Fase 4, que nos han dado mayores pistas del multiverso son: la serie ‘Wandavisión’, que nos dió un primer vistazo sobre cómo es un universo en otro universo; en la película ‘Spider Man, No Way Home’, donde se abre por primera vez el multiverso y vemos a tres versiones de Spiderman.

En la ‘Comic Con’ del 2022 Kevin Feige, CEO de Marvel, presentó el detalle de la Fase 5 y 6. (Foto: Marvel Studios)

Luego en ‘Loki’, donde nos explican cómo funciona el tiempo en el universo; en la serie animada ‘What If’, donde nos muestran cómo podrían ser los otros universos; y finalmente, ‘Dr Strange in The Multiverse of Madness’, donde pudimos viajar a otro universo y conocer otras versiones de los héroes.

Para el futuro de la ‘Saga Multiversal’ hay dos películas y una serie claves. La película ‘Quantumanía’, la serie ‘Loki 2′ (agosto 2023) y la película ‘Los 4 Fantásticos’ (febrero del 2025).

El plan de Marvel es llegar con una idea clara del multiverso a “Avengers, Kang Dinasty’ (mayo 2025), donde Kang romperá el status quo multiversal; y la película final ‘Avengers Secret Wars’ (mayo 2026), en donde superhéroes y villanos de distintas realidades se enfrentarán en una batalla aún más épica que la de ‘Endgame’.

Claves

Los viajes en el tiempo de ‘Endgame’ es lo que provoca la creación de nuevas realidades por la alteración del espacio - tiempo.

En la escena postcréditos de Dr Strange 2 aparece la hechicera suprema ‘Clea’ para avisar al mago del problema multiversal creado por su “incursión”.

Reed Richards, El Hombre Elástico de los ‘4 Fantásticos’, es descendiente de Nathaniel Richards, también conocido como ‘Kang el Conquistador’.