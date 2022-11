Esta expectativa se ha acelerado en todo el mundo, no solo por la desconfianza generalizada hacia las instituciones –incluyendo a la empresa privada– sino también por las crisis globales de las últimas dos décadas, la explosión de las redes sociales, el movimiento hacia un capitalismo consciente, y recientemente por los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Perú no es la excepción. Cada vez crece más la expectativa por un CEO que establezca una posición clara y visible frente a los problemas sociales, políticos y económicos que aquejan a nuestro país. Se espera que participen activamente en el desarrollo de políticas públicas, la lucha contra la corrupción, las reformas institucionales, y que sean una voz pública e influyente en la solución de las diversas crisis que enfrentamos como nación.

No es que a un CEO no le guste subir al escenario. Es que está acostumbrado a escoger un escenario que controla, con personas que van a escuchar aquello que ha decidido comunicar y a enfrentar poco cuestionamiento –en la mayoría de los casos–. El ‘media training’ no es inusual, pero se realiza, sobre todo, para comentar temas relacionados al sector en que opera la empresa.

Subir al escenario público implica salir totalmente de la zona de confort. Al no controlar los temas, la narrativa, ni la oportunidad, lo más probable es recibir reacciones negativas y ataques personales. Existe el riesgo de impacto económico y/o reputacional sobre la empresa. Se elevan las expectativas sobre los compromisos a asumir.

¿Como gestionar esta nueva responsabilidad?

Sé proactivo en cuanto a los temas y asuntos sobre los cuales te vas a manifestar. Tienen que ser temas alineados con el propósito y valores de la empresa. Toma el pulso de tus grupos de interés porque vas a necesitar su respaldo –cuando las papas quemen–. Sé auténtico y estate dispuesto, más allá de las declaraciones, a respaldarlas con iniciativas concretas y compromisos que estés dispuesto a asumir y transparentar.

Esta es una oportunidad para la empresa privada de recuperar niveles de confianza perdidos y de controlar una narrativa que se nos ha escapado de las manos.

Claves