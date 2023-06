Empresas extranjeras realizaron 13 operaciones de ventas de sus activos en Perú entre enero y mayo. Una de las razones fue la situación política de nuestro país.

“El mercado está experimentando una inusitada actividad, desde el año pasado. Si ha advertido un incremento sustancial en el proceso de M&A en curso. No todos quedan reflejados en cierres; y de otro lado, los procesos están tomando más tiempo. Hay un gran número de procesos en curso, no todos llegan a términos, no todos aparecen en TTR, hay cláusulas de confidencialidad”, comentó Mauricio Olaya, socio principal del estudio Muñiz, en entrevista con Gestión a la N.

Agregó que hay riesgos intrínsecos al mercado peruano, como la volatilidad presidencial; pero hay mucho más que eso. “Esa situación de inestabilidad en términos jurídico - económico y que pueden hacerle a un potencial dueño el tomar la decisión de vender no solo ocurre en el Perú. Está ocurriendo en Colombia, Ecuador y Chile; si uno va y conversa con un colega involucrado en transacciones de venta en compañías te dicen que nunca antes han habido una mayor cantidad de procesos en venta”.

“No cabe duda que el riesgo es una decisión que gatilla la decisión de vender. Pero, no solo es un tema de riesgo, sino de oportunidad, de entendimiento del riesgo y del tamaño del bolsillo del que tiene el riesgo”, precisó.

