Hace un par de semanas se registraron largas colas, preocupación y malestar entre los conductores tras la escasez de GLP en los diversos grifos de la capital. Ello, porque el pasado miércoles 24 de mayo se tuvieron que cerrar los puertos de Zeta Gas y Solgas ante los oleajes anómalos, ¿por qué no había abastecimiento si hay almacenamiento?

Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, resaltó que es el Estado quien debe garantizar la seguridad energética y no los privados. Señaló que teniendo en claro este principio se pueden realizar obras en este rubro.

“No tenemos almacenamiento para GLP y los demás productos. Y, encima tenemos un problema adicional, que el 90% del almacenamiento está centralizado en Lima e Ica. Con lo cual, eso nos hace más vulnerables. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? La norma te habla de un mínimo de cinco días hace bastantes años, de 15 días de venta promedio los últimos seis meses, pero lamentablemente no se hizo. No ha habido una señal clara del Estado en tema de supervisión para que esa norma se cumpla”, mencionó en Gestión a la N.

Según dijo, una buena señal sería la metodología del precio de referencia, porque muchas empresas dicen: no me estás considerando todos los costos que tendría de almacenar GLP y tener stock guardados. “Como que no les resulta muy rentable. Entonces, habría que ver algunos mecanismos que modificar”.

En el caso de Pisco -mencionó García Portugal- tiene mucho almacenamiento, pero tampoco tiene capacidad de despacho. “Tienen pocas islas, entonces, por más que tenga almacenamiento, si no tienen capacidad de despacho es como si no tuviesen (almacenamiento)”.

No obstante, recordó que tema de seguridad energética, el tener combustible para todas las actividades de los peruanos, debe liderarlo el Estado. “No es tanto de la empresa, ellas pueden contribuir, pero la seguridad la tiene que poner el Estado. A nivel Latinoamérica son 25 días a 30 días, en Europa no te baja de 90 días y Japón 120 días”.

