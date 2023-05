El problema de abastecimiento del combustible en el país continúa pues este martes 23 de mayo se continúa reportando largas filas de vehículos n los grifos de la capital, en específico en el distrito de La Victoria, quienes buscan abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP).

Canal N mostró la situación en un grifo ubicado a la altura de la cuadra 2 de la Av. México en La Victoria. En el establecimiento se observa más de más cinco cuadras de autos esperando abastecerse de combustible. La escasez del GLP es producto de los fuertes oleajes anómalos, los puertos, se han visto en la obligación de cerrar y está provocando demoras en el reabastecimiento en los grifos.

En este grifo de Petroperú, este combustible tiene un costo de S/ 6.39 y pese al precio hay largas filas de vehículos. Los conductores de los vehículos cuestionaron que algunos establecimientos elevan los precios del GLP ante la escasez.

“Aquí encuentro en precio razonable, pero ha subido igual. La semana pasada estaba S/ 5.85 y ahora está S/ 6.39, pero en otros grifos S/ 7.25 o S/ 7.30. Esperemos que no llegue a ocho″, indicó un taxista.

Un panorama similar se reporta en la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, en Pisco, región Ica, pues decenas de camiones cisterna forman una larga cola de más de dos kilómetros para poder abastecerse de GLP debido al cierre de puertos en el litoral por oleajes anómalos y que no permiten el abastecimiento de las plantas.

Los conductores de los vehículos a través de reportes de diversos medios han informado que desde el sábado pasado están haciendo cola y no pueden moverse porque pierden su lugar para abastecerse de GLP. “No hay baños, alimentos y tenemos que dormir en nuestros vehículos y esto no avanza, tenemos para unos dos días más”, expresó José Mamani conductor de un camión cisterna a través de RPP.

Situación similar viven los demás conductores que han llegado desde todas las regiones, especialmente del sur y que hacen temer no solo un desabastecimiento del denominado gas doméstico sino también incrementos en el precio del combustible.

Un despacho del corresponsal de Radio Nacional dijo que por lo menos hay unos 300 vehículos haciendo cola en las afueras de la planta de Plus Petrológica en Pisco, en tanto en el interior de la misma, está completamente llena.

Los camiones provienen de las regiones Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno, Huancavelica y si bien hay calma, la desesperación puede aparecer en cualquier momento ante las necesidades de los choferes que tienen que mandar a traer comida desde Pisco aunque lo más desesperante, por los testimonios de los conductores, es la falta de servicios higiénicos.

Como es de conocimiento el comportamiento anómalo del mar en el litoral en los últimos días motivó que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), disponga el cierre de 88 puertos como medida preventiva.

Esta medida, que es hasta el jueves próximo, de acuerdo al aviso emitido por la Dicapi, ha afectado todas las actividades en diversos puertos de la costa peruana e impide el anclaje de barcos que se encargan del traslado del gas procesado a diversas partes del país vía marítima.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ha dispuesto la implementación de medidas temporales de excepción para los agentes que comercializan Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el fin de asegurar la atención de la demanda nacional de gas para uso doméstico y evitar especulación con el precio.

Luis Alberto García Cornejo, director general de Hidrocarburos del Minem, comentó que en los siguientes días descargaría el segundo barco de GLP, con lo cual se normalizaría al 100% el abastecimiento del combustible en el país.

