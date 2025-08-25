Derechos en el mercado de valores, por Conectando Valor
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Conectando Valor
Conectando Valor

En el episodio final de la primera temporada de , se abordó un tema fundamental para todos los que participan o buscan ingresar al mercado de valores: la protección al inversionista y el rol de la Defensoría del Inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Aunque el mercado bursátil puede percibirse como un espacio técnico y complejo, contar con información sobre los derechos y deberes del inversionista, así como conocer los canales de orientación y defensa, resulta clave para invertir de manera informada y segura.

Milko Zárate, Defensor del Inversionista de la SMV, destacó que la Defensoría es un espacio abierto para todos los inversionistas, grandes o pequeños, que necesiten orientación en caso de presuntas vulneraciones a sus derechos. Explicó que la entidad ofrece una orientación ágil con alternativas de solución que incluyen la mediación directa con las entidades supervisadas, alcanzando tasas de éxito de hasta 70% en la resolución de conflictos.

Asimismo, resaltó que la transparencia en la información es un pilar central del mercado de valores, lo que garantiza que los inversionistas cuenten con datos completos, veraces y oportunos al momento de tomar decisiones. También recomendó verificar siempre en la página web de la SMV o BVL que las entidades y productos estén regulados, como primer paso para evitar riesgos.

Finalmente, Zárate brindó consejos clave para quienes inician en el mercado: informarse, identificar correctamente su perfil de riesgo (conservador, moderado o arriesgado) y elegir productos de inversión acordes a este, siempre dentro del marco regulador.

TE PUEDE INTERESAR

Bolsa de Valores de Lima: beneficios y atributos para empezar a invertir en ella
Mercado de Valores: ¿Cómo saber si una empresa es una buena opción?
Bolsa de Valores de Lima: beneficios y atributos para empezar a invertir en ella

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.