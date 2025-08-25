En el episodio final de la primera temporada de Conectando Valor, se abordó un tema fundamental para todos los que participan o buscan ingresar al mercado de valores: la protección al inversionista y el rol de la Defensoría del Inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Aunque el mercado bursátil puede percibirse como un espacio técnico y complejo, contar con información sobre los derechos y deberes del inversionista, así como conocer los canales de orientación y defensa, resulta clave para invertir de manera informada y segura.

Milko Zárate, Defensor del Inversionista de la SMV, destacó que la Defensoría es un espacio abierto para todos los inversionistas, grandes o pequeños, que necesiten orientación en caso de presuntas vulneraciones a sus derechos. Explicó que la entidad ofrece una orientación ágil con alternativas de solución que incluyen la mediación directa con las entidades supervisadas, alcanzando tasas de éxito de hasta 70% en la resolución de conflictos.

Asimismo, resaltó que la transparencia en la información es un pilar central del mercado de valores, lo que garantiza que los inversionistas cuenten con datos completos, veraces y oportunos al momento de tomar decisiones. También recomendó verificar siempre en la página web de la SMV o BVL que las entidades y productos estén regulados, como primer paso para evitar riesgos.

Finalmente, Zárate brindó consejos clave para quienes inician en el mercado: informarse, identificar correctamente su perfil de riesgo (conservador, moderado o arriesgado) y elegir productos de inversión acordes a este, siempre dentro del marco regulador.