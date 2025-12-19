Tres logros que necesitas tener a diario

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú, compartió una recomendación que leyó recientemente, la importancia de registrar tres logros cada día: En lo físico, mental y espiritual.
En lo físico —señaló— puede ser haber realizado ejercicio, practicado algún deporte o salir a caminar; cualquier acción que esté orientada al cuidado del cuerpo. En lo mental, algo que hayas leído o aprendido: un curso, una idea nueva, un post interesante que te haya hecho reflexionar y que aporte a tu carrera profesional. Y en lo espiritual, preguntarte qué hiciste por tu interior: ¿ayudaste a alguien que lo necesitaba?, ¿rezaste?, ¿meditaste?
“Si lo pensamos bien, se trata de extender nuestro cuidado más allá de lo profesional, más allá del perfil y su relevancia. Recordemos la integralidad: no es solo un tema de valores, sino de reconocernos como personas completas, en todas nuestras dimensiones”, agregó.