Transición laboral: dos acciones para recolocarte después de una larga trayectoria
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¿Qué sucede con los profesionales que tienen una larga trayectoria en una misma compañía y, de pronto, ingresan a un periodo de transición laboral? En esta edición de 20 en empleabilidad, Jimena Díaz, gerente de Consultoría de LHH Perú, brinda dos acciones concretas que te ayudarán a recolocarte.

“Si tienes una trayectoria extensa y has hecho una línea de carrera poderosa, has estado en la misma compañía por años, has pasado por mucho y tienes un verdadero capital de experiencia que, además, ha sido fortalecido con estudios y un grado académico superior, no vayas a sentir que no tienes elementos para armar un CV poderoso. Lo que hay que hacer es ordenarlo”, expresó.

Díaz señaló que no solo se tiene que pensar en la marca personal, sino también en reconstruir una identidad, ya que cuando se ha estado en una sola empresa durante muchos años, se suele generar una gran identificación con la organización. “Se requiere una reflexión previa, una reidentificación de uno mismo, de sus valores y características; desprenderse de aquello que te marcó por mucho tiempo”.

Como una de las acciones concretas, recomendó no ir solo por el camino. Es mejor asesorarse con un verdadero experto de carrera, alguien que conozca cuáles son los recursos y estrategias para reposicionarte, reconstruir tu identidad, para dar luz a tus objetivos, y resumir la trayectoria que llevaste adelante en los años anteriores.

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